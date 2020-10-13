電子書品牌樂天Kobo電子書積極推廣數位行動閱讀，今（13）日宣布，攜手新北市政府推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，並與元太科技、振曜科技共同協力捐贈506台Kobo Forma旗艦級電子書閱讀器，與27,830本電子書，捐贈總市值約新台幣2,960萬元，期望能為偏遠地區學生挹注閱讀資源，提供孩子更多元的視野。

新北市副市長謝政達表示：「感謝6大企業為偏遠地區學校的孩子挹注千萬資源，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器，讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源，透過廣泛的數位閱讀，強化理解力及培養批判思考與問題解決的能力，期待在科技與閱讀的結合之下，偏遠學校的孩子能打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。」

樂天Kobo電子書營運本部長周立涵表示：「面對成長於網路世代長大的小孩，吸引注意力的事物太多，如何讓文字閱讀能夠吸引學生的關注，以優良的數位內容搭配優質的閱讀載具，更能夠讓學生產生閱讀興趣，進一步培養良好的閱讀習慣，讓探索知識的動力增加，看見不一樣的世界。」

電子書閱讀器可一次裝載上千本書籍，其搭載的電子紙螢幕，更具備可長時間閱讀卻不傷眼的特性，使用上還能自行調整字型大小、間距，畫線與註記等，擁有專屬的個人化的閱讀體驗，樂天Kobo結合電子書閱讀器的生態圈夥伴協力貢獻，期望透過此次公益捐贈專案，讓需要長時間通勤的偏遠地區學生，能夠有更便利的方式接觸閱讀，不僅讓看書變成一件有趣又好玩的事，家長也不用擔心孩子過度使用電子產品閱讀，而有沉迷或增加視力負擔的問題，讓閱讀結合科技，更能夠讓孩子產生看書的樂趣，開闊探索世界的管道，成為孩子學習路上的另一股助力。

今年「e啟讀出未來」專案將捐贈新北市政府506台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均已預先裝載55本適合國中學生閱讀的中、英文課外書籍，是由樂天Kobo聯合出版社夥伴UDN聯合線上、易博士、布克文化、遠流、時報、商周出版，以及長期推廣閱讀與偏鄉教育的冠德玉山教育基金會、環球購物中心等單位，共同公益贊助與響應本次捐贈專案的電子書內容，挑選適合國中生閱讀的各類書籍，羅列文學小說、心理勵志、歷史人文、社會議題等內容，希望透過跨領域的知識、數位內容與科技的結合，培養學生在汲取知識上的自主力，從養成閱讀習慣開始，進而培養出具備統整資訊、解釋與分析技能的閱讀素養能力。

面對參與在本次「e啟讀出未來」專案中，振曜科技總經理馬茂峯表示：「要提高學生主動閱讀的興趣與意願，就要利用科技產品特性和學習做有效率的結合」；而E Ink元太科技董事長李政昊則表示：「元太科技長期致力於社會公益活動，推動呼應聯合國永續發展目標 (The Sustainable Development Goals，SDGs)之SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的『e啟讀出未來』專案，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生開啟知識大門，對社會及世界有更多理解與認識。」

(科技)