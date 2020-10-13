景氣反彈前兆？ 瑞銀投行：半導體行業庫存正常化 12:102020/10/13 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體銷售熱絡是疫後景氣反彈的重要支撐，第三季明顯較第二季增加強勁，後續是否仍保有力道繼續維持復甦？瑞銀投資銀行研究部分析UBS Evidence Lab（瑞銀實證實驗室）的最新電子產品分銷商庫存追蹤資料，結果顯示，整體回暖軌跡未改，庫存水準趨於正常化，價格趨勢顯示抗跌韌性。 瑞銀投資銀行研究部指出，此現象說明了需求如預期般回升，消化了分銷商庫存，彌補銷售通路操控的部份風險，接下來更為看好汽車/工業半導體，因為這兩項需求經過兩年的下行週期之後，正在開始好轉。 (工商 ) #瑞銀 #庫存 #景氣 #半導體 #投資銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》ESB系統未達最佳狀態 北富銀說明 10:332020/10/13 財經 板信銀評等 獲中華信評調升 11:232020/10/13 財經 法人齊按讚 半導體族群掀升評潮 04:102020/10/13 證券．權證 國安基金退場 台股早盤走勢受壓抑 09:212020/10/13 財經 財報季登場 美企獲利樂觀 04:102020/10/13 全球財經 華為手機救命恩人傳是台廠 晶片庫存爆增1個月 11:332020/10/13 財經 台積電、聯發科登峰 外資卡位 04:102020/10/13 產業特刊 陽信銀前三季獲利 續創新高 04:102020/10/13 金融．稅務 《傳產》開發商瘋狂搶地 水湳新地王照過來 11:242020/10/13 財經 大中華基金 長線可期 04:102020/10/13 投資理財 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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