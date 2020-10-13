半導體銷售熱絡是疫後景氣反彈的重要支撐，第三季明顯較第二季增加強勁，後續是否仍保有力道繼續維持復甦？瑞銀投資銀行研究部分析UBS Evidence Lab（瑞銀實證實驗室）的最新電子產品分銷商庫存追蹤資料，結果顯示，整體回暖軌跡未改，庫存水準趨於正常化，價格趨勢顯示抗跌韌性。

瑞銀投資銀行研究部指出，此現象說明了需求如預期般回升，消化了分銷商庫存，彌補銷售通路操控的部份風險，接下來更為看好汽車/工業半導體，因為這兩項需求經過兩年的下行週期之後，正在開始好轉。

(工商 )