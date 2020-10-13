前總統陳水扁目前正在保外就醫中，有許多民眾對於他的健康狀況是否依舊符合保外就醫的條件存有疑慮，而陳水扁不僅沒有低調過日，今日還發文痛批當時收押他的法官蔡守訓，嗆說自己「不會逃亡」。

陳水扁指出，當初2008年時他遭到特徵組檢察官聲請羈押，並未以被告逃亡或有事實足認為有逃亡之虞為羈押理由，但中途更換法官，從二次無保釋放阿扁的周占春換成蔡守訓以後，才開始出現阿扁有逃亡或有事實足認為有逃亡之處的羈押說法。

陳水扁表示他在獄中的所作所為全部都被視為「可能逃亡」的證據，如有社會知名人士前來探監、外國媒體專訪、撰書、透過他人對外開記者會等，這個說法實在可笑，更指出如果蔡守訓看到他現在這張耘非凡的景觀照片，也一定會說阿扁想划船偷渡逃亡，想要一押再押！

陳水扁的這篇發文讓網友傻眼了，直呼一個貪汙犯到底為什麼可以在外面過得這麼清閒，還可以發文回嗆當初關押他的法官，「到底是多不要臉」、「這麼健康，還可以嗆法官，該回去關了吧」、「正告世人他現在過得多爽」、「台灣司法正義到哪裡去了？」

(中時新聞網)