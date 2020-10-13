高雄人道國際酒店違法收住居家檢疫者，藍營議員質疑市府處置慢半拍，13日聯合質詢新聞局長董建宏。（林宏聰攝）

高雄人道國際酒店違法收住居家檢疫者，藍營議員質疑市府處置慢半拍，13日質詢新聞局長董建宏，不料他跳針回答觀光局、衛生局已開罰，卻說錯罰鍰金額，遭議員李雅靜痛斥「一問三不知」，沒有緊緊緊，反而鬆到不行。

國民黨議員黃紹庭、李雅靜聯合質詢，提到疫情最嚴峻的上半年，高市府成功替市民守住，沒想到下半年卻發生全台首例的旅館違法收住居家檢疫者，讓他們與一般旅客混住，形成防疫破口，黃紹庭說，蔡英文總統要和帛琉雙邊開放旅遊，「消息傳出去，帛琉還敢來嗎？」

議員質疑，事發後市府對外說明不足，導致市民、全國旅客人心惶惶，要求市府發言人、新聞局長董建宏說清楚，到底旅館何時開始收住居檢者、前一個中秋連假是否也有混住情形？董建宏再三強調，觀光局、衛生局已開罰，並將居檢者移出，但對處置細節卻略顯不熟悉。

李雅靜詢問35位居檢者是否9日才入住，董建宏一度答「對」，馬上被抓包，其中有1人已經住了14天；而市府罰了多少錢，董建宏只答傳染病防治法規範的3000元至1萬5000元，卻遲遲無法說清楚裁罰金額，旁邊的新聞局同仁趕緊幫忙上網查資料，氣得李雅靜大罵「你也想當『邁假死』嗎？」

會議主席、教育部門召集人童燕珍說，市府橫向聯繫很重要，新聞局要深入了解，釐清防疫破口為何出現，並清楚告訴民眾後續處置方式，希望局長記取這次「震撼教育」。

董建宏允諾，下午正式對外說明後續處置，但他強調，各項防疫措施市府相關單位皆有完善進行，高雄還是安全、穩定的地方，請市民放心。

(中時 )