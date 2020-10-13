立法院經濟、衛環委員會明起將聯席審查進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令，對此，民眾黨團總召賴香伶今表態，民眾黨將會要求撤回這兩項公告。賴香伶表示，要求撤回主因是，民眾黨團日前舉行公聽會，衛福部長陳時中及相關官員均未出席，另對於高風險族群，衛福部也是避重就輕，沒有回應立委及民團的質疑。

蔡英文總統於8月28日宣布，明年元旦起將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，配合美萊豬開放，衛福部、農委會近期陸續公告9個行政命令，並送立法院備查，朝野黨團日前提案要求聯席審查，經濟、衛環等委員會將於明、後兩天聯席審查行政命令。

賴香伶今率黨籍立委舉行記者會，表態明天行政命令聯席審查，民眾黨團將要求衛福部的2個公告撤回，分別為針對月齡30個月以上的美牛進口及美豬動物用藥殘留量的萊克多巴胺。

賴香伶質疑，在疑慮未解決、把關機制未建立、法案未健全，未什麼執意要在明年1月1日開放美豬進口，各政黨主張都要面對民意監督，難道民進黨想要透過人數優勢就呼攏過去嗎？

賴香伶說，台美各項談判，美豬開放只是其中一環，執政黨不要把美豬當作唯一的交換籌碼，把國人的健康換掉後，其他經貿談判卻一籌莫展，愧對2012年強力杯葛並修法把關的民進黨，也讓當時好不容易修法建立的機制倒退回去。

民眾黨團副總召張其祿說，食品安全衛生管理法在2012年修正時，綠委劉建國、陳亭妃、邱志偉等人提出，相關行政命令應由行政院請立法院核准後始得生效，民進黨現在卻想靠行政命令就解決，違背當時的承諾，呼籲執政黨，不要換位子就換腦袋，相關行政命令應回歸立院進行實質審議。

(中時 )