隨著學生回歸校園，為讓行動支付的便利性更進一步深入校園日常生活，街口支付宣布攜手全台超過25所指定大專院校學生餐廳並聯合周邊商圈，推出獨家「學餐商圈活動」。10月12日(一)起至11月8日(日)，不限學生，全街口用戶在指定大學校內和周邊商圈之合作店家使用街口支付消費，筆筆最高享10%回饋（8%現金回饋，單筆最高30元 + 2%帳戶付款回饋）。

街口支付持續深耕校園，除推出方便弱勢學生透過街口+ APP領取餐食津貼的貼心設計、導入繳納學雜費的服務、更與校內、校園周邊商家合作，成功將行動支付拓展到校園。另外街口支付打通20家銀行帳戶，讓無信用卡的學生族群，也能享受使用街口支付消費、轉帳的便利。今年校園計畫再升級，於6月啟動首屆「街口校園大使」，召募全台各地優秀大學生加入，帶領學生提早熟悉金融科技的應用，為進入職場預做準備。

為讓返回校園的學子們，可以持續感受街口的魅力，街口支付自10月12日(一)起至11月8日(日)，攜手全台超過25所指定大專院校學生餐廳，聯合其中14大校園周邊商圈近900間店家參與，推出「學餐商圈活動」，活動完整優惠可參考街口+ APP。

＊校內學餐名單：台灣大學、台灣科技大學、政治大學、師範大學、東吳大學、交通大學、清華大學、海洋大學、中央大學、中正大學、中興大學、淡江大學、東海大學、輔仁大學、文化大學、台北教育大學、體育大學、東華大學、文藻外語大學、高雄科技大學、高雄海洋科技大學、台北海洋科技大學、台北商業大學、景文科技大學、黎明技術學院

＊校外商圈名單：台大公館、政大商圈、師大夜市、三峽北大、一中商圈、東海商圈、中國醫大商圈、逢甲夜市、忠孝夜市、中正大學商圈、中興大學商圈、成大商圈、鼓山哈瑪星商圈、熱河街周邊商圈。

搭上學生開學季熱潮 ，街口支付也吉野家和中油、台亞加油站也推出為期一個月的限時超值回饋。吉野家自10月16日(五) ~ 11月12日(四)，每人每週第一筆消費即可享8%現金回饋（單筆上限30元，以週五至週四為一週，共四週）；12月31日前使用街口支付點購135元以上的丼飯單品再送65元小菜飲料。中油/台亞加油站10月19(一) ~ 11月15日(日)，以街口支付消費即可享每人每週第一筆消費6%現金回饋（單筆上限50元）；綁定台新街口聯名卡最高可享18%回饋。

(科技)