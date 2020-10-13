美國9月新增非農就業人數66.1萬人，不如原先市場預期強勁，加上歐洲新冠疫情轉趨嚴峻、美國總統大選選情又進入白熱化，諸多不確定因素拖累美股基金上周資金動能，資金再由買轉賣23.18億美元。不同於美股資金動能轉弱，整體新興市場基金上周的資金動能轉趨穩定，摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，在經濟基本面回穩以及估值便宜等雙重優勢加持下，國際資金持續回補全球新興市場股市，帶旺整體新興股市接近收復年初以來失地。上周MSCI亞太不含日本指數和MSCI新興市場指數更分別強漲4.1%和3.8%，反映在資金動能上，新興亞洲基金更一舉以8.82億美元的淨流入奪下上周全球股票吸金王寶座。

林雅慧強調，當前不少亞洲國家的製造業PMI皆已站上50的景氣擴張區，根據過去歷史經驗，在全球綜合採購經理人指數(PMI)攀升期間，企業獲利成長往往都能獲得相當的挹注，特別是新興亞洲，第三季企業獲利預估值達5%，為三大新興市場中唯一逆勢繳出正成長的區域，有鑒於整體新興股市估值已回升到長期平均水位，但相較成熟股市仍舊便宜，強勁基本面有望持續吸引國際資金關愛目光。

(時報資訊)