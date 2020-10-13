亞德客-KY(1590)第3季營收優於預期，雖然訂單能見度僅一個月，但未來大陸工廠自動化、電子及汽車業復甦帶動資本支出提升，法人對於公司2021年展望樂觀，帶動股價今天漲幅達5％。

亞德客-KY公告9月份營收52.2億元，年成長33％，累計第3季營收137.13億元，年成長16％，創歷史單季次高，優於公司預期，主要貢獻來自於電子、機床設備、電池行業，單季營業利益估計在33～33.5％，接近第2季34.4％水準。

雖然第4季受十一長假、歐美年末休假影響，營收可能衰退，但大陸自動化產業處於復甦循環中，各行業的自動化、5G相關設備的需求提升，法人預期第4季雖然逐步邁入淡季，但估計營收僅季減5％以內，全年每股獲利維持兩個資本額看法不變。

由於大陸推動新基礎建設，打造智慧化城市，5G需求增溫及自動化程度提升，多家法人出具報告看好亞德客-KY中長期成長動能，2021年每股獲利普遍落在24～27元之間。

(時報資訊)