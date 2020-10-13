《商情》需求支撐 中國SM漲近2.5％ 12:152020/10/13 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠中國政府於水災後啟動經濟刺激計畫，帶動下游塑化產品業者開工率拉升，同步激勵亞洲苯乙烯SM市場報價。但分析師認為，由於下游客戶訂單良好，亞洲SM價格要向上續漲的空間將有限，但仍對第四季行情持以樂觀態度。 最新報價，中國CFR報700.50-701.50美元/公噸，較前一交易日報價683.50-684.50美元/公噸，漲近2.5%。（商品行情網） (時報資訊) #SM #中國 #亞洲 #公噸 #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價不振 BDI指數跌逾4％ 09:592020/10/13 財經 陸9月新能源車批發銷量漲近100％ 10:502020/10/13 財經 陸股資金回流 基金水漲船高 04:102020/10/13 投資理財 台股最吸金 外資連兩周捧 04:102020/10/13 投資理財 《商情》大連豆油走強 拉抬棕櫚油期貨續漲 09:592020/10/13 財經 股債最佳配置 中信銀獻策 04:102020/10/13 投資理財 大中華基金 長線可期 04:102020/10/13 投資理財 《商情》供應緊縮 紐約棉花漲近八個月高點 09:592020/10/13 財經 陸債券 外資連三個月增持 04:102020/10/13 全球財經 習近平南巡 陸港股超high 04:102020/10/13 財經要聞 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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