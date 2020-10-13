受惠中國政府於水災後啟動經濟刺激計畫，帶動下游塑化產品業者開工率拉升，同步激勵亞洲苯乙烯SM市場報價。但分析師認為，由於下游客戶訂單良好，亞洲SM價格要向上續漲的空間將有限，但仍對第四季行情持以樂觀態度。

最新報價，中國CFR報700.50-701.50美元/公噸，較前一交易日報價683.50-684.50美元/公噸，漲近2.5%。（商品行情網）

(時報資訊)