新冠疫情大流行，更多人被迫在家工作和教育，推進全球第三季個人電腦(PC)出現十年來最強勁的成長。

市調機構IDC發表報告，第三季全球PC出貨量較去年同期增加14.6%，為自2010年來最佳表現。而Gartner數據顯示為年增3.6%。

兩項數據的差異主要為對開學季的Chromebook計算方式差別，Gartner雖然報出Chromebook出貨成長90%，但並未將Chromebook列入季度計算。

Gartner指出美國第三季PC成長11.4%，為自2010年第二季以來最佳的年增成長。雖然桌上型PC的下跌以及Chromebook未列入計算，美國筆記型電腦仍飆升29%；這些成長主要歸功於居家工作的商業購買，以及為趕上微軟新作業系統升級的消費者客戶。

在全球出貨成長之際，另方面突顯了供應短缺的問題，特別在面板和處理器無法滿足需求。

兩家市調公司皆顯示聯想為第三季PC最大製造商，次為惠普(HP)。Gartner數據顯示，聯想市占率達25.7%，惠普為21.6%；但惠普的Chromebook在Gartner未列入計算，在IDC的計算，惠普市占將達23.7%~23%之間。兩家市調公司皆將戴爾列入第三名，次為蘋果。

(時報資訊)