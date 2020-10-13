台達化(1309)在產品利差擴大下，第三季獲利表現可望大幅成長，且隨著上游原料SM持續擴產下，將有利於台達化維持利差，法人也看好，台達化今年每股獲利有機會上看4元，今股價強勢走揚，盤中一度衝上漲停價30.55元，一舉收復5日線、月線。

台達化主力產品ABS、PS的報價在第三季穩定成長，平均相較第二季上漲23%、10%，但因為上游主要原料SM(苯乙烯)在第三季的現貨報價平均僅較第二季上漲6%，因此，可以合理預估台達化第三季的產品利差相較第二季明顯擴大，有利於推升台達化第三季毛利率和獲利，故法人也樂觀預計，台達化第三季每股獲利可望相較第二季大幅成長。

展望第四季，截至上周為止，ABS、PS現貨報價相較於第三季單季平均上漲10%、3%，而上游主要原料SM現貨報價則僅較第三季上漲1%，故對台達化持續有利，預估第四季台達化產品利差，仍處於有利狀況。

整體來說，台達化今年受制新冠肺炎疫情衝擊，營收恐相較去年減少，但將受惠於主力產品的利差擴大，本業獲利反將強勁成長，法人樂觀看好，台達化今年每股獲利有機會衝上4元，明顯優於去年。

台達化主力產品ABS、PS的上游原料SM，已經連續2年擴產，所以有利擴大ABS、PS產品利差，目前全球4成苯SM產能集中於大陸，而大陸預計2020年及2021年SM產能，將分別增加30%及41%，在大陸SM產能大量增加下，勢必打擊SM價格，將對台達化產品利差有益。

(時報資訊)