友銓(5321)前9月合併營收為15.27億元，年成長72.15%，由於第4季為電商旺季，10月適逢中秋連假及國慶雙十連假兩個假期，且百貨周年慶開跑，友銓旗下各服飾品牌亦將趁勢推出促銷活動，樂觀看待第4季合併營收。

友銓電子9月合併營收為1.79億元，較去年同月成長74.7%，其中電商業務單月營收達1.2億元，雖較上月略減，但為今年單月次高，PCB業務在接單穩定下，維持與上月相當，累計第3季合併營收為5.67億元，季增4.04%，累計前9月合併營收為15.27億元，年成長72.15%。

友銓9月電商業務營收較上月略減，主要是因8月舉辦夏末促銷活動，而9月公司旗下各服飾品牌則主要專注於秋、冬新品的推出，在促銷活動減少下，影響電商業務銷售業績，但仍是今年單月次高，公司在合併美而快後，綜效持續顯現，第3季在新舊商品的推廣及促銷活動的併行下，電商業務7、8月業績持續創新高，由於以新品銷售為主，毛利率較高，友銓預期，在第3季合併營收衝高下，可望彌補上半年業績遞延的情況。

友銓表示，電商旺季來臨，10月逢中秋連假及國慶雙十連假兩個假期，且百貨周年慶開跑，友銓旗下各服飾品牌亦將趁勢推出促銷活動，其中今年是元老品牌PAZZO創立10周年紀念，PAZZO將推出一系列的周年慶優惠，更於品牌官網上設計小遊戲讓消費者透過遊戲獲得折扣金，公司預期在新品及各促銷活動的助力下，樂觀看待第4季合併營收，公司將持續轉投資國內電商女裝品牌，更積極與國內外的網紅合作，並爭取異業合作，以提升公司整體獲利。

(時報資訊)