台中南區國光里13日在正義街國光里活動中心前發放敬老禮金給65歲以上的長者。（馮惠宜攝）

重陽節將近，台中市各里辦公處陸續發放敬老禮金，其中南區國光里13日在正義街國光里活動中心前發放敬老禮金給65歲以上的長者，還加碼發放每人新台幣100元及壽麵、壽桃，現場準備了台灣小吃請里民品嚐，現場氣氛熱絡、溫馨。

10月25日就是重陽節，為表達對65歲以上長者的敬意，南區國光里13日發放重陽敬老禮金。包括市議員邱素貞、立委黃國書服務處代表等都到場向長輩請安、問好。

國光里長陳雅惠表示，該里今年65歲以上長者共有846人。其中，65-89歲有810人，每人禮金2000元；90-94歲有27人，每人禮金3000元；95-99歲有8人，每人禮金5000元。100歲以上人瑞1人，將由專人致贈禮金10000元，還有總統府及衛生福利部聯合致贈的金鎖片。

陳雅惠指出，為表達對長輩的敬意，除發放禮金外，國光里福正宮加碼致贈65歲以上里民每人禮金100元，南區慈善會發長壽麵線一包；她自掏腰包送壽桃500顆，還準備台灣小吃與仙草等，現場也提供長照服務諮詢站、量血壓、登革熱宣導等，讓長輩倍感溫馨。

市議員邱素貞表示，109年南區65歲以上長輩，共有16060人，面臨高齡化社會到來，她希望市府設立托老所，讓長輩可以在托老所快樂上課、交朋友和活化身心機能。

邱素貞說，活得越久，領得越多，她祝福長輩吃「百二」，活得健康長久。南區百歲人瑞共有11人，為表達對人瑞的敬意，邱素貞將於10月20日親往祝賀。

(中時 )