◎捷運環狀線之爭 侯友宜稱與柯立場接近

台北捷運環狀線經營權之爭不止，新北市長侯友宜1日強調，環狀線都在新北，「自己的捷運自己承擔」，台北市長柯文哲則認為，誰興建誰營運，呼籲交通部出面協調；侯友宜13日面對媒體詢問，是否需要中央介入協調？他回應，柯文哲和我立場滿接近的。

◎南鐵地下化拆遷黃家 僵持10分鐘後破門

台南鐵路地下化工程拆遷案抗爭長達8年，全線僅剩北區拒拆戶黃春香、東區拒拆戶陳致曉堅持抗爭到底。交通部鐵道局中部工程處13日在優勢警力的支援下，拂曉出擊同步拆除黃、陳兩家。過程中，雖然遭遇反拆遷民眾及學生強力抵抗，但警方仍強力拆除。

◎萬華街頭喋血 3嫌民宅砍人反遭仇家打傷

33歲蘇姓男子與一對陳姓兄弟，13日凌晨分持尖刀、手槍，前往北市民和街某民宅，疑向鄭姓兄弟談判，雙方大打出手，過程中蘇的刀、槍遭奪下，蘇及陳姓弟弟也中刀掛彩，雙方對衝突原因含糊其詞，全案正由警方調查中。

◎日月潭花火音樂會周六登場 國光客運祭超殺優惠

配合日月潭每年秋季盛會系列活動，國光客運今日表示，台北直達日月潭唯一路線，即日起推出來回車票優待800元促銷活動，只有高鐵加接駁客運兩者票價半價不到，還可省去轉車麻煩。

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(中時新聞網)