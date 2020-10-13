台中市副市長令狐榮達表示，校舍安全、學習環境關乎學生學習心情，台中市近年在硬體方面，針對許多校舍陸續補強與拆除重建。（盧金足攝）

台中市教育局長楊振昇今日在市政會議，專案報告「台中市老舊校舍整建計畫」。（盧金足攝）

921地震後中部地區建築物耐震係數提高，教育部自2009年起推動「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」，台中市截至去年與中央合力投入總經費101.95億元，執行校舍耐震補強及拆除重建，共已完成594棟補強、99棟拆除重建；今年至2022年將再挹注19.26億元，執行89棟補強及13棟重建，提供師生優質的學習環境。

市府今日舉行市政會議，教育局長楊振昇針對台中市老舊校舍整建計畫進行專案報告。楊局長指出，台中市2009年至去年，已完成全市594棟校舍耐震補強工程；今年至2022年，執行62校89棟補強工程，預計分3年執行，於2022年底完成全市有耐震能力安全疑慮的校舍。

副市長令狐榮達表示，校舍安全、學習環境關乎學生學習心情，台中市近年在硬體方面，針對許多校舍陸續補強與拆除重建，他肯定教育局用心，自己也去過許多學校，發現重建後的校舍融入許多特色及綠美化建築，特別感謝市議會在財政方面支持及立委向教育部全力爭取補助經費；他呼籲相關同仁在設計及執行須做時程管控，保證工程品質，維護師生安全。

楊振昇指出，2009年至2016年期間，針對校舍拆除重建已完成53校79棟；2017年至去年完成11校20棟。今年至2022年辦理12校13棟重建工程，包括大甲區日南國小、大甲國小、大雅區大雅國小、豐原區南陽國小、龍井區龍海國小、大肚區大忠國小、沙鹿區文光國小、梧棲區梧棲國小、中正國小(仁愛樓)、中正國小(信義樓)、成功國中、清水國中、及大道國中(中正堂)。

楊振昇說，台中市老舊校舍整建計畫自2009年執行迄今已超過10年，補強及重建校舍數量非常龐大，除同仁及各級學校努力，也感謝市府建設局及都發局協助各校代辦工程，未來教育局將持續完成各項既定工程，全力提供師生優良的學習場域及維護師生安全。

(中時 )