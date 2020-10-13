台灣設計展總策展人劉真蓉認為，「新竹獸」是她和郭奕臣共同發想，而她是因小孩的胖手胖腳而有新竹獸的想法，但後續因太多事及時間忙而未能合作，也要求團隊要將新竹獸先期概念的郭奕臣同時列名。（摘自劉真蓉臉書／陳育賢新竹傳真）

為期11天、吸引280萬人次看展的2020台灣設計展「check in新竹人來風」上周日風光落幕，但出沒舊城區的新竹獸前期設計概念傳出爭議。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

為期11天、吸引280萬人次看展的2020台灣設計展「check in新竹人來風」上周日風光落幕，但藝術家郭奕臣12日在臉書PO文，指自己是新竹獸前期概念原創者，但總策展人「衍序規畫設計」劉真蓉卻將他的概念轉交其他團隊執行，甚至誤導新竹獸的發想原由，此文立即引發網友熱烈討論。

主辦的市府產發處長張力可表示，今年台灣設計展規模空前鉅大，有關眾多團隊參與及合作的細節，市府尊重總策人劉真蓉的處理。

郭奕臣PO文表示，每個人心中都有1隻「獸」，在新竹的台灣設計展完美落幕了，令部分朋友感到困惑，掛名於新竹獸前期概念後方的郭奕臣究竟做了些什麼事？

他說，今年3月受台灣設計展總策展人劉真蓉邀請參與新竹轉運站的策展規畫，當時因參觀了動物園加上轉運站造型新穎，在他眼中猶如1座移動中的巨獸，轉運站因位於新竹交通樞紐，將他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，而有了新竹獸的概念。

之後反覆修改自己手繪的設計初稿，當設計初稿交給總策展人時，團隊似乎都蠻喜歡巨獸在城市跑動的概念，也開始討論關於新竹獸可延續的方向及宣傳可塑性。

但到了6、7月多次詢問展覽合約與確認製作時程未得到任何回應，7月主動詢問總策展人劉真蓉關於新竹獸的執行計畫，得到的回覆為「我一直以為你因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，並被告知新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

當時劉真蓉提出事後處理的3點，包括新竹獸的提案設計費、在新竹獸相關文宣都會寫上前期概念：衍序規畫設計、郭奕臣；以及會補償這件事情上應有的尊重。

但郭奕臣認為，在台灣設計展發生的這11天，總策展人提出事後處理的3點，像是3個巴掌打在他的臉上。

由於此事在網路引熱烈討論，總策人劉真蓉昨晚獲知後也在臉書發文回應，她表示，設計展落幕後，必須先彌補她對郭奕臣的虧欠與感謝以及澄清。

她說，欣賞奕臣許久，她主動邀請奕臣一同參與，給予一些想法，記得在其中她看見了1張轉運站長出動物的手稿，她於是開始有了城市的想像，跟奕臣說她腦袋的劇場「我們來創造1種動物，叫做新竹獸，像她的小孩一樣大腳一踢，就可以穿越市中心鐵道，這個獸沒有空間上的限制，像是我們想像力的延伸，還可以在城市不同地方長出來。」

會議桌上奕臣和tina及幾位同事興奮的討論著，新竹獸的概念就是在這個時候，由奕臣與「衍序」生長出來。

劉真蓉認為，「新竹獸」是她和郭奕臣共同發想，而她是因小孩的胖手胖腳而有新竹獸的想法，但後續因太多事及時間忙而未能合作，也要求團隊要將新竹獸先期概念的郭奕臣同時列名，並同意將先期概念設計費提高，只是對未能與郭奕臣合作感到抱歉。

(中時 )