中研院歷史語言研究所與數位文化中心2019年起開發「簡牘字典—史語所藏居延漢簡資料庫」，今年更進一步，與日本五大學研機構合作建置東亞規模最大的「歷史文字資料庫統合檢索系統」，並於今(13)日正式啟用，整合的5個資料庫約有150萬件高解析度文字圖像，可免費下載。

「歷史文字資料庫統合檢索系統」由中研院史語所、數位文化中心與奈良文化財研究所、東京大學史料編纂所、國文學研究資料館、國立國語研究所、京都大學人文科學研究所等日本學研機構合作建置。整合了源自中國與日本的簡牘與紙本、文書與典籍、抄本與刻本等紀元前至19世紀的文字圖像數位資源。

跨資料庫搜尋，有賴使用相同語法規範。數位文化中心執行秘書陳淑君表示，本次與日本學研機構共同確立文字圖像數位資源共享與流通體制，並議定一致的國際圖像互通架構（International Image Interoperability Framework，英文簡稱 IIIF）規範，以供多方共同遵循，如此一來，便可從彼此資料庫中，檢索指定單字圖像。

近年開放資料概念的標準化，影響數位典藏的發展。1990年代開始，中研院史語所便著手進行簡牘影像及釋文數位化工作，2002年起，則參與數位典藏國家型科技計畫。

中研院表示，為探究以簡牘為主題的開放性資料庫架構，2019年起中研院史語所與數位文化中心導入IIIF規範，結合鏈結開放資料（Linked Open Data, LOD）等技術，開發「簡牘字典—史語所藏居延漢簡資料庫」，不僅發展出強大的圖像縮放瀏覽、提取單字字形、圖像比較、標註功能，改善簡牘研究的工具，更建構中研院史語所藏漢簡圖像、後設資料的開放共享環境，更成為此次跨國合作「歷史文字資料庫統合檢索系統」的重要基礎。

擔任本次計畫主持人的中研院史語所助研究員劉欣寧指出，這項檢索系統是文字圖像典藏機構間首次創新合作模式，本次系統公開上線只是起點，未來將持續號召其他典藏機構加入，並嘗試深化技術。期許在文字圖像資源共享的理念下，突破時空的限制，重現東亞漢字文化圈的源流與歷史脈絡。

(旺報 )