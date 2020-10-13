雲朗觀光集團旗下雲品(2748)在民俗月淡季影響下，2020年9月合併營收仍創同期次高，在暑期國旅商機爆發帶動下，第三季營收反彈近9成、亦創同期次高。展望後市，集團持續審慎防疫，並對年底住房及宴會業務旺季表現樂觀看待，預期營運可望持續成長。

雲品9月自結合併營收1.5億元，月減5.62％、年減11.43％，仍創同期次高。第三季合併營收4.6億元，季增達89.64％、年減10.18％，亦改寫同期次高。累計前三季合併營收12.02億元、年減29.74％，仍創同期次高，衰退幅度較前8月31.76％收斂。

雲品表示，由於宴會業務適逢傳統民俗月淡季，且台北君品酒店住房業務仍受外國旅客減少影響，使9月營收出現「雙降」。不過，由於暑期國旅需求暢旺，雲品祭出多項優惠專案因應，配合振興三倍券、安心旅遊補助激勵，使第三季營收自第二季谷底強彈。

雲品指出，受惠國內疫情控制得宜，暑期國旅需求爆發，帶動日月潭雲品溫泉酒店第三季平均住房率達9成。雖然9月為傳統淡季，但受惠持續強化網路訂房，以及CLR聯合通用券、雲朗振興券及多項專案優惠助攻，帶動9月住房率高達95％、創下歷史新高紀錄。

展望後市，由於10月適逢中秋、雙十國慶連假，雲品預期日月潭雲品住房表現可望持穩高檔，且至年底前的假日訂房需求持續暢旺。雲品對此積極衝刺平日住房接單力道，且管飯店內防疫措施規範不鬆懈，預期有助於雲品整體營運穩定。

至於住房業務面臨外國旅客驟減挑戰的台北君品，雲品透過同業、異業結盟合作加大推出多項優惠方案搶占國旅商機，亦成功獲得回響，如「君臨嘉廬中秋烤肉趣住房專案」熱銷逾百間客房，「皇后號頂級遊輪饗宴住房專案」已接單達75％，有機會在啟航前全數售罄。

同時，雲品積極強化台北君品餐飲業務，以創造良好現金流、維持財務營運健全。除了連3年蟬聯米其林3星的頤宮中餐廳，君品亦將6樓茶苑改裝為高檔義式餐廳「雅意」（Artborsia），平均客單價3千元起跳，預期將有助提升來客消費平均單價，擴張餐飲事業版圖。

展望本季，雲品表示，將持續深化深化集團資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」差異化業務模式搶攻商機，看好有望帶動住房、館外餐飲2大業務於傳統旺季期間展現更強勁動能。

雲品指出，「君品Collection」多數宴會訂單集中於第四季及明年首季，委託經營管理的「皇家薇庭」目前假日婚宴、工商宴會訂單已滿，並積極增加平日宴會接單需求，隨著住房與宴會訂單逐步認列，對增添未來營運成長動能可期。

(時報資訊)