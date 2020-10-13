台灣證券交易所統計，9月全體上市公司營收總計2兆9,694億元，較去年同期衰退356億元，年減1.18％，結束連續3個月成長走勢，營收成長公司共568家，衰退公司共378家。累計前3季全體上市公司營收總計23兆3,136億元，較去年同期衰退3,947億元，年減1.66％。

9月當月營收呈現成長主要產業為生技醫療業、半導體業及建材營造業，衰退趨勢主要產業為油電燃氣業、觀光事業及其他電子業。

證交所表示，9月營收成長較大產業，生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，是營收成長原因。

而油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，其他電子業因個別公司受手機品牌商新機遞延上市影響，導致9月營收衰退原因。

(時報資訊)