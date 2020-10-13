周一(10/12)美股演出亮眼，但未能拉抬韓股。受到獲利賣壓以及新冠疫情可能會捲土重來雙重影響，KOSPI指數開高走低，目前下跌8.31點，跌幅0.35%，暫報2395.42點。

韓股雖開高13.12點，漲幅0.55%，為2416.85點，但部分投資人居安思危，賣出漲多持股，使得大盤遭到下跌壓力。開盤後1.5小時，KOSPI指數一度試圖向平盤靠攏，但後繼無力。利空方面，時好時壞的疫情消息紛傳，有些市場人士擔心好不容易稍穩的經濟環境，將又會被新冠疫情破壞，個股也出現漲跌互見。

盤中，韓國最大網際網路服務公司Naver，股價上漲1.2%；其競爭對手多音通訊(Kakao)也小漲0.13%。韓國最大化學廠商LG化學則下跌3.12%，顯示技術與能源大廠三星SDI，也小跌0.11%。三星生物製藥(Samsung Biologics)在平盤遊走，生產幾乎與原藥品相同的生物相似藥大廠賽特瑞恩(Celltrion)，股價卻跌1.1%。

韓元匯率方面，目前1美元可兌換1150.12韓元，韓元暫貶7.47元。

(時報資訊)