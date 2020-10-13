許久不見的前高雄市副市長李四川接受專訪表示，在高雄一年多來，最難忘的事，是在確認前高雄市長韓國瑜遭罷後，他那時去散心買東西時，遇到兩個漂亮女孩跟他說謝謝把這條路改善的故事。

李四川今接受前高雄市新聞局長王淺秋的《千秋萬事》專訪時表示，在確定韓國瑜遭罷後，他那時就去外面走走路散散心，後來去區陳是買東西，出來後面有兩個女孩騎著機車追他，一直叫他「副市長、副市長」，他那時還以為是他買東西沒有付錢。

李四川再表示，兩個女生下來後同他說，「副市長，我一定要跟你照相」。接著她們又說，「以前都要騎這路到仁武的台塑上班，說實話，那時的路況確實不好，但現在重新鋪路後，真的感覺到騎起來很順暢」。李四川感動表示，雖然那時他快要離開，但最起碼，那個道路是平的。

李四川直言，很多人都說韓團隊只會「路平燈亮水溝通」，他想一想，在高雄一年多來，除了拆了五座陸橋，填平了兩個地下道，包括600條道路、排水箱涵的改善等等的措施，那改善這些後，他相信接手的高雄市長陳其邁也會做得很好。

(中時新聞網)