元太宣布攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，教育局選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，由元太結合電子紙生態圈夥伴振曜、電子書平台樂天Kobo共同合作，協力捐贈506台Kobo Forma電子書閱讀器，與27,830冊電子書，捐贈總市值約2,960萬元。

新北市副市長謝政達表示，感謝6大企業為偏遠地區學校的孩子挹注千萬資源，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器，讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源，透過廣泛的數位閱讀，強化理解力及培養批判思考與問題解決的能力，期待在科技與閱讀的結合之下，偏遠學校的孩子能打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。

有鑑於108課綱的實施更注重培育學生的閱讀素養，國中學校在傳統知識教學之外，並引導學生透過廣泛的閱讀基礎，強化理解力，並培養系統性思考、批判與解決問題能力。因此，由元太科技所發起的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案，今年與新北市政府合作，將推動數位閱讀的目標族群向上延伸至國中學子，提供裝載優質課外閱讀書籍的不傷眼電子書閱讀器贈與新北市18所國中學校，期能為國中學生更增添提升核心素養的閱讀資源。

元太董事長李政昊表示，元太長期致力於社會公益活動，我們推動呼應聯合國永續發展目標 (The Sustainable Development Goals，SDGs)之SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的「e啟讀出未來」專案，以「一年一縣市打造電子書行動圖書館」的目標，推動至今已進入至第4年，結合電子書閱讀器的生態圈夥伴的協力貢獻，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，專案已獲得各縣市教育單位熱烈的迴響。我們期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生從一本本電子書的深度閱讀開啟知識大門，進而對社會及世界有更多理解與認識。

今年「e啟讀出未來」專案將捐贈予新北市政府的506台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均已預先裝載55本適合國中學生閱讀的中英文課外書籍。在新北市教育局的規劃下，將分配至18所國中學校，包括13所位於偏遠地區國中，例如：欽賢國中、烏來國中、平溪國中等，以及5所位於非山區也非市區國中學校，如深坑國中與尖山國中等校。

振曜總經理馬茂?表示，要提高學生主動閱讀的興趣與意願，就要利用科技產品特性和學習做有效率的結合；類3C 裝置的電子書閱讀器具備『護眼』及『培養專注閱讀』的優點且能吸引學生使用，由閱讀器來扮演課後陪讀及紓解課業壓力的角色，相信更能讓年輕的學生族群們能夠自發性地對閱讀產生興趣，進而累積廣泛且大量的閱讀基礎，有助於強化青年學子們的理解力及邏輯思考力，也希望藉由閱讀習慣的養成，奠定終身學習能力。

樂天Kobo營運本部長周立涵表示，樂天Kobo積極推廣數位閱讀，尤其在資訊科技時代下，電子書與閱讀載具的結合，更能帶給學生在閱讀上的便利性，養成隨時隨地閱讀的興趣，進而提升學生閱讀的核心能力。此次於專案捐贈的電子書閱讀器，預先載入55本書，其中囊括中、英文經典小說、台灣史地、社會議題等書籍，讓學生們能從同一個裝置，感受多元的閱讀體驗。

「e啟讀出未來」專案所捐贈的電子書閱讀器顯示螢幕採用E Ink 元太所研發製造的電子紙，振曜科技運用其組裝技術，打造電子書閱讀器硬體，而樂天Kobo則是贊助Kobo閱讀器軟體介面，並與出版商接洽公益採購電子書書籍。今年特別感謝出版社夥伴UDN聯合線上、城邦出版集團、時報出版、遠流出版、商周出版，以及環球購物中心，與冠德玉山教育基金會等單位，共同響應支持「e啟讀出未來」專案，分別贊助本次捐贈專案之電子書書籍，為推廣數位閱讀共盡心力，其中，UDN聯合線上精選10本包含環保、植物、食安、交通等環境與社會相關議題書籍，希望透過這些書籍內容，讓國中學生更加了解生活周遭環境與社會現況，進而增進獨立思考判斷力，未來能成為為社會貢獻的一份子。

此次專案所捐贈的506台電子書閱讀器及27,830冊圖書館採購授權模式的電子書，以公閱價計算電子書價格，總捐贈價值約為新台幣2,960萬元。

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