第三屆海峽兩岸青年發展論壇13日上午在杭州西溪賓館開幕。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在致詞時表示，即便目前兩岸情勢險峻，台灣內部瀰漫仇中、恨中的政治氣氛，但她仍然率團赴杭州參會，因為要讓外界知道，「即使荊棘滿佈，仍然有人在兩岸和平的道路上奔走，仍然有人願意說出大部分台灣同胞追求和平的心聲」。

洪秀柱表示，近年來在政治人物的挑撥下，不僅兩岸漸行漸遠，而一次次升高的衝突與對立，更造成人民之間互相誤解與仇視，尤其部分網友彼此謾罵、攻擊，仇中或仇台的言論甚囂塵上，讓我們深感憂心與難過。

「近年來台海之所以風雲變色，就是受到某些政客的惡意操弄」，洪秀柱表示，加上台灣教育實施「去中國化」，讓部分年輕的世代對中國的歷史、文化與情感日漸疏離、更對大陸產生誤解疑慮，甚至對「未來統一」心生恐懼。

洪秀柱相信，只要兩岸在九二共識這個定海神針的互信基礎上，堅守兩岸同屬一中、謀求國家未來的統一，兩岸同胞絕不會兵戎相見，終有一天，兩岸的同胞能夠攜手共築美好的家園。「對我們來說，這就像一顆顆的種子，我們的責任就是不斷地培養種子，即使這條道路不容易，但只要持續下去，相信終有開花結果的一天。」

洪秀柱呼籲，「我們不該再讓兩岸的交流築起高牆；不該背棄兩岸血緣系出一脈的事實；不該選擇以對抗代替和平的道路，將兩岸捲入一個不可知的境界；更不該讓國外勢力從中挑撥、操弄，使台海成為火藥庫，演變成如今兵凶戰危的局面。」

洪秀柱強調，「戰爭也許可以解決統一問題，但是我們絕不希望看到戰爭！因為，中華民族的內部戰爭只會增加彼此的仇恨，對民族概念下的國家統一會產生巨大的傷害，戰爭後只會得到一個貌合神離的統一；得到一個殘破需要重建的統一；得到一個倒退十幾二十年、再次被西方國家超越的統一！」

洪秀柱表示，兩岸經過七十多年的分治，縱然治理方式不同，但也都讓自己治理下的土地邁向現代化。各位在座的朋友，有的生長在台灣，是台灣人，有的生長在大陸，是大陸人，但我們都是炎黃子孫、都是中國人。「謀求國家未來的統一，都規範在兩岸各自的法令當中，這不但是我們的夢想，更是我們奮鬥的目標。」

洪秀柱期許兩岸青年，「國族的再次融合，是各位責無旁貸的天命。或許，未來兩岸走向和平統一的願景，將由這一代青年來實現。」青年應立志做兩岸的「和平之子」，讓兩岸走向光明、開創中華民族的榮景。

第三屆「海峽兩岸青年發展論壇」洪秀柱致詞全文：

劉主任、袁書記、各位貴賓、各位領導，兩岸的各位青年朋友們，大家好！非常高興看到海峽兩岸青年發展論壇在今年邁入了第三屆，但是我們從來沒有想到，會在這麼嚴峻的氣氛中舉辦第三次的論壇。

首先我們要感謝主辦單位及各位領導，秉持著「寄希望於兩岸青年」的初衷，對論壇的持續舉辦鼎力支持，秀柱至表感謝、也非常感動！相信兩岸的天空無論天晴或陰霾，我們都會永遠向著遠方的目標，無畏風雨，堅定前進！

各位，秀柱來往大陸無數次，從未像這次這樣，對兩岸的未來充滿了憂心！我們歷經數十載，兩岸關係好不容易從敵對、融冰、和解到春暖花開，開啟了兩岸人民之間密切的往來與互動。

還記得不久前，雙方民眾都對和平交流充滿了美好的憧憬，不僅在大陸內部刮起了「台灣熱」，大陸年輕人更愛上台灣的音樂、文創與流行，而大陸朋友一波又一波的造訪，也帶動了台灣觀光的興盛，更讓台灣寶島的熱情、良善傳遍到大陸各個角落。

但原本活絡的交流，竟因一場學運而生變，更因台灣政黨的輪替而戛然中止，讓原本好好的兩岸關係布滿了尖銳芒刺，令人痛心！

更令人擔憂的是，近年來在政治人物的挑撥下，不僅兩岸漸行漸遠，而一次次升高的衝突與對立，更造成人民之間互相誤解與仇視，尤其部分網友彼此謾罵、攻擊，仇中或仇台的言論甚囂塵上，讓我們深感憂心與難過。為什麼我們不能像星雲大師所提倡的「三好運動」——「存好心、說好話、做好事」，讓兩岸更為和諧呢？

我們知道，近年來台海之所以風雲變色，就是受到某些政客的惡意操弄，加上台灣教育實施「去中國化」，讓部分年輕的世代對中國的歷史、文化與情感日漸疏離、更對大陸產生誤解疑慮，甚至對「未來統一」心生恐懼。

因此，即便兩岸情勢險峻，台灣內部瀰漫著仇中、恨中的政治氣氛，但是，今天秀柱仍然來到大陸、再次站上這個講台，因為，我們必須讓大陸的同胞知道、讓台灣的人民知道、讓世界上其他國家知道，即使荊棘滿佈，仍然有人在兩岸和平的道路上奔走，仍然有人願意說出大部分台灣同胞追求和平的心聲！

因為，我們相信，只要兩岸在九二共識這個定海神針的互信基礎上，堅守兩岸同屬一中、謀求國家未來的統一，兩岸同胞絕不會兵戎相見，終有一天，兩岸的同胞能夠攜手共築美好的家園。

尤其是從新冠疫情爆發以來，兩岸都有不少年輕人投入防疫抗疫的工作。疫情之初，當我看到大陸各地的年輕醫護不斷投入武漢，投入湖北，那種奮不顧身的精神，那種國族安危繫於我輩的情操，正是大陸能快速從疫情中脫身的重要關鍵。之後，大家又看到了復工復業的狀態，當其他國家都還在為疫情所苦的同時，大陸的經濟引擎已再次啟動，狂奔向前。

我們知道有不少台商，台青，在這次的疫情中，仍在大陸堅守自己的崗位，在這裡要向各位說聲：辛苦了！我們相信這次疫情過後，世界情勢將會重新洗牌，炎黃子孫將會重新站穩腳跟，在各個領域頭角崢嶸、揚眉吐氣。

各位朋友，過去兩屆青發論壇，都以「共享機遇」為主題，正說明了目前大陸正處於百年難得一遇的飛躍成長期，相較於世界其他地區的疲弱與停滯，大陸強勁的經濟動能，早已是全世界青年朋友競逐大陸市場的主要原因，身為同文同種的台灣青年朋友，自不該放棄這樣的機會，兩岸青年朋友攜手合作，必能創造出更大的能量。

令人遺憾的是，從過去的經驗中，我們發現台灣的部分媒體相當程度隱匿忽略了大陸的新聞，不然就是以敵視扭曲的狀態去呈現對大陸的報導，導致許多青年朋友對大陸的認知有所偏差。

但令我們欣慰的是，過去兩屆青發代表團的年輕朋友們，他們勇於跨出這一步，親自到大陸走走看看，對我們來說，這就像一顆顆的種子，我們的責任就是不斷地培養種子，即使這條道路不容易，但只要持續下去，相信終有開花結果的一天。

各位朋友，我們不該再讓兩岸的交流築起高牆；不該背棄兩岸血緣系出一脈的事實；不該選擇以對抗代替和平的道路，將兩岸捲入一個不可知的境界；更不該讓國外勢力從中挑撥、操弄，使台海成為火藥庫，演變成如今兵凶戰危的局面。

各位，戰爭也許可以解決統一問題，但是我們絕不希望看到戰爭！因為，中華民族的內部戰爭只會增加彼此的仇恨，對民族概念下的國家統一會產生巨大的傷害，戰爭後只會得到一個貌合神離的統一；得到一個殘破需要重建的統一；得到一個倒退十幾二十年、再次被西方國家超越的統一！

所以，如何讓兩岸青年彼此尊重、互相理解、並能一起攜手共築兩岸美好家園，至為關鍵、非常重要！舉辦青年論壇的初衷，就是要為兩岸的青年朋友們搭起橋樑，為中華民族的年輕世代，消弭彼此的歧見，增進溝通與認識。

各位，兩岸經過七十多年的分治，縱然治理方式不同，但也都讓自己治理下的土地邁向現代化！各位在座的朋友，有的生長在台灣，是台灣人，有的生長在大陸，是大陸人，但我們都是炎黃子孫、都是中國人！

各位，謀求國家未來的統一，都規範在兩岸各自的法令當中，這不但是我們的夢想，更是我們奮鬥的目標，所以，我們堅決反對台獨等分離的主張，因為那是一條走不通的路，相信大多數沉默的民眾，都會同意我們的看法。

各位青年朋友，你們的優勢，在於你們沒有上一代的恩怨情仇，因此，相信各位能更宏觀務實的看待兩岸問題，更宏觀務實的尋求解決之道！

各位朋友，中華民族即將站上這個世界的頂峰，這是先輩們不斷努力的結果，這份榮光和重任，就要交到各位的手上，國族的再次融合，是各位責無旁貸的天命。或許，未來兩岸走向和平統一的願景，將由這一代青年來實現！

因此，秀柱期許出席此次論壇的各位，立志做兩岸的「和平之子」，讓兩岸走向光明、開創榮景！我們相信，各位有能力，也有充分的智慧，能為中華民族的永續奠定更厚實的基礎，在華夏歷史長河中創建更光榮的盛世！

最後，祝所有與會的貴賓，青年朋友們，身體健康，萬事如意，祝第三屆海峽兩岸青年發展論壇順利圓滿成功！謝謝大家！

(中時 )