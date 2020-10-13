痘痘藥、燙傷藥膏常見的磺胺類抗生素「撲菌特錠」，是容易引發過敏的成分。長庚團隊最新研究發現，帶有特殊基因者使用此成分過敏風險比常人高45倍，解開醫界探索數十年謎團。

長庚醫院今天舉辦記者會公布這項研究成果，參與研究的林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓表示，磺胺類抗生素「撲菌特錠」（Baktar）是全球廣泛使用半世紀的老藥，全台每年約有20至30萬人使用此成分藥品治療人體各種感染症，常用於上下呼吸道感染症、腎臟及尿路感染症、生殖器感染症、腸胃道感染症及皮膚感染等，不少燙傷藥膏及眼藥水都有此成分，有其不可取代的地位。

不過，根據台灣藥害救濟統計，撲菌特錠是排名前10大常見藥物，也是全球嚴重藥物過敏的前5大藥物。

陳俊賓說，磺胺類抗生素過敏可從輕微到嚴重反應都有，輕微的表現可能是局部或全身的搔癢紅疹，嚴重過敏反應則包含史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）。

陳俊賓指出，過敏患者輕則出現全身性產生紅疹與水泡，也可能出現大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，嚴重甚至可能併發肝腎功能或多器官衰竭而導致死亡，死亡率高達30%；即便幸運存活，患者也可能會有眼睛視力受損的永久後遺症。

過去數十年，全世界科學家都在尋找患者為何會對磺胺類抗生素產生嚴重藥物過敏反應，長庚研究團隊帶領台灣及亞洲各國攜手進行研究，利用最新的全基因體定序研究技術，耗時5年找出磺胺類抗生素過敏的特殊基因型。

研究發現，帶有特殊基因（HLA-B*13:01及相關基因型）的民眾，使用撲菌特錠抗生素發生嚴重藥物過敏的風險，比一般人高出45倍，形同解開藥物過敏領域一大未解之謎。

這項研究結果今年9月已發表於國際過敏領域排名第一的期刊「過敏與臨床免疫學期刊」（The Journal of Allergy and Clinical Immunology），並申請全球專利。

陳俊賓說，據了解，全台有12%民眾體內帶有此特殊基因，平均每9人就有1人，其中又有一半的民眾可能因接觸此成分藥品引發嚴重不良反應；在有嚴重藥物過敏反應的族群中，則有多達85%患者都帶有此基因。

撲菌特錠抗生素藥物過敏問題不容小覷，林口長庚醫院皮膚部長鐘文宏說，長庚醫院曾收治一名青春期的女大生，因青春痘服用撲菌特錠抗生素，結果引起嚴重藥物過敏反應，全身紅腫及發燒，併發猛爆性肝炎差點必須換肝。

另一名女性病患，因泌尿道感染服用此類抗生素，導致全身性的皮膚水泡與破皮，甚至引起敗血症而差點死亡，雖保住一命，卻併發永久後遺症，眼睛視力嚴重受損。

鐘文宏表示，嚴重皮膚藥物過敏常耗費龐大的醫療資源，藥害救濟每年補助這類病人多達新台幣上千萬元，若能在病人服藥前進行用藥前基因檢測和疾病早篩，將可改用其他抗生素治療，預防嚴重藥物過敏的發生。

長庚研究多年深耕藥物過敏領域，領先全球找出常見過敏藥物卡馬西平（Carbamazepine）、安樂普諾錠（Allopurinol）及芬妥英（phenytoin）的藥物過敏基因，如今已成為全球許多先進國家的臨床篩檢項目，加上這次破解的磺胺類抗生素過敏基因，已找出高達6成以上常見嚴重藥物過敏的基因，堪稱台灣之光。

鐘文宏強調，預防勝於治療，未來若能全面推動這些常見過敏藥物基因篩檢，甚至推廣到健檢及新生兒篩檢，將可預防因用藥產生的嚴重過敏傷害，避免終身遺憾的發生。（編輯：張雅淨）1091013

(中央社)