喜歡自拍嗎？華碩日前在台推出了搭載翻轉三鏡頭的ZenFone 7以及ZenFone 7 Pro，其中ZenFone 7 Pro的主相機、望遠鏡頭支援OIS，ZenFone 7則無。全球知名相機評測機構DxOMark稍早前公布了ZenFone 7 Pro相機在自拍項目中的評測結果，高居第二位，擊敗三星Galaxy S20 Ultra、iPhone 11 Pro Max等機種，表現相當亮眼。

DxOMark官網評價ZenFone 7 Pro的自拍相機總分101分，其中靜態攝影獲得104分，動態錄影獲得96分。在自拍相機的排行榜上，僅次於華為P40 Pro（總分103、靜態攝影108分、動態錄影95分）。若單以前鏡頭的錄影性能來看，甚至還略為超越P40 Pro。

華碩ZenFone 7 Pro延續了ZenFone 6的翻轉鏡頭設計，因此前鏡頭的規格與拍攝功能都與主鏡頭相等，並且升級為三攝方案。因為翻轉鏡頭的設計，螢幕不需要保留前鏡頭的空間，能更完整且以更高螢幕占比的方式呈現。相機規格則是搭載6400萬畫素主相機（採用Sony IMX686感測器、f/1.8、支援PDAF）、1200萬畫素超廣角鏡頭（採用Sony IMX363感測器、f/2.2支援Dual Pixel對焦）與800萬望遠鏡頭（3倍光學變焦、12倍數位變焦）。

DxOMark評價ZenFone 7 Pro的相機在拍照時雖然在低光源環境下、室內環境下自動對焦有時會不準，但是拍照時對於臉部的對焦很精準，且具備寬廣的動態範圍，白平衡準確且皮膚色調宜人，室內室外的拍攝都能獲得細節豐富的照片，且對於噪點控制良好。錄影上，也同樣具備噪點控制良好、臉部自動曝光準確、室內室外都能呈現自然的白平衡，且錄影穩定效果在手持與橫向轉移（pan）下都很有效的優點。

針對華碩ZenFone 7系列，華碩在十月份推出不少優惠方案。活動期間，持ZenFone 3 / 4 / 5系列手機至全台華碩專賣店購買ZenFone 7 (6G/128G)，舊換新最高可現折NT$5,000；全通路及五大電信購買ZenFone 7 (6G/128G)、(8G/128G)，線上登錄送1MORE Stylish真無線藍牙耳機(市價NT$2,790)；全通路及中華電信購買ZenFone 7 Pro，登錄送ASUS ZenGimbal三軸穩定器(價值NT$4,990)，好評延長至10月底。

(科技)