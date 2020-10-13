敬酒糾紛引殺機，桃園男子持刀刺死友人。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名45歲陳姓男子，本月10日凌晨1點多，在平鎮區南豐路一間快炒店前偶遇朋友胡姓男子，兩人因日前的敬酒糾紛發生口角衝突，陳男竟持隨身攜帶的摺疊刀刺向胡男左胸，竟一刀斃命送往醫院急救不治。警方獲報當日2小時內逮捕陳男移送法辦。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，10日凌晨1時52分許，警方接獲民眾報案，於平鎮區南豐路上ㄧ處快炒店內有打架事故，警方獲報後立即前往，但行兇之陳嫌已逃離現場，警方除協助將被害人送醫急救外，並立即封鎖現場，採驗相關可疑跡證。

據了解，陳男與胡姓死者平日做工，兩人日前疑有敬酒糾紛，陳嫌認為胡男對他不敬，因此懷恨在心，10日凌晨陳男駕車行經平鎮區南豐路時，發現胡男車輛停在一間快炒店前，陳停下車輛隔著車窗與胡男發生口角衝突，隨即返家持摺疊刀再返回快炒店，下車後竟二話不說直接持摺疊刀刺向胡男左胸，行凶後立即逃逸，胡男經送醫急救，仍因傷重不治。警方接獲報案後立即展開偵查，當晚前往陳男常出入之處所埋伏，並將呼呼大睡陳男逮捕歸案。

(中時 )