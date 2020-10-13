搶攻跨年國內旅遊商機，易飛網今（13）日宣布為因應天后張惠妹「獻聲」台東舉辦跨年演唱會，將推出「台東跨年航空追星假期」全包式行程，標榜可解決粉絲面臨一房難求的困境，並讓旅客能一路從2020年尾High到2021，白天到黑夜暢玩三天，藉此衝高國旅營運動?能。

觀光旅遊產業大環境持續受新冠肺炎疫情衝擊，易飛網發揮國旅市場營運多年的實力，連數月繳出漂亮的營收數字，九月合併營收約4,413萬元，較去年同期下滑47.34%，為6家上市櫃旅行社中減幅最低。

為持續緊跟國旅議題提供顧客優質服務，易飛網推出「台東跨年航空追星假期」全包式商品，班機時間早去晚回，從台北松山機場出發至台東只要40分鐘，免除旅客舟車勞頓的辛苦，將更多精力留給跨年演唱會，旅客更將入住知本高野飯店享受冬日暖暖美人湯，並享用原住民特色風味餐，同時融入池上天堂鞦韆、比西里岸等熱門打卡景點，瘋玩三天每人售價11,888元起，另同步推出三天兩夜自由行，花蓮進台東出一次玩遍東台灣，入住4星溫泉飯店，還加贈56小時租車，每人售價6,750元起。不論是團體或是自由行均為限量銷售，售完為止。

易飛網指出，天后張惠妹將「獻聲」台東舉辦跨年演唱會，吸引大批粉絲湧入當地訂房，更使得台東旅宿業訂房率持續飆升中，而國旅向來是易飛網長期耕耘的重點，憑藉累積的基底和市場敏銳度，易飛網已「超前部署」台東房位與機位，貼心解決粉絲們食衣住行所面臨的問題，讓旅客放心「追星」。

易飛網表示，易飛網在國旅市場蓄勢待發的關鍵時刻，即精準掌握機位與飯店資源，得以在台灣疫情趨緩後，成功迎接報復性旅遊、暑假、離島偽出國等數波國旅商機，並繳出漂亮成績單，也看好秋冬國旅淡季不淡，續航易飛網突出的營運動能。

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