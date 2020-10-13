台南近年為發展鐵路地下化而規劃南鐵東移，但涉及到拆遷戶權益及部分人士要求不得徵收東側土地等問題，導致爭議不斷，今日凌晨時台南市政府動用大批人力，忽然突襲拆除最後3戶拒遷戶。時力立委陳椒華今日批評，鐵道局從未開過「聽證會」來釐清及嚴格檢視計畫正當性，導致民眾多年來的抗爭，也對此表示遺憾。

陳椒華指出，交通部和台南市政府遲遲不願意召開聽證會，拒絕在環評、環境影響差異分析以及土地徵收等爭議上聆聽人民的聲音，造成程序瑕疵。

陳椒華說，政府最後處理南鐵東移的手段爭議，除了立委已多次和鐵道局確認施工圖並召開協調會外，甚至原住戶都已經提出和解方案，但鐵道局仍在未針對和解方案與原住戶有完整討論前，就在今日凌晨突襲強拆陳家與黃家兩戶。

陳椒華表示，最後2家不願妥協的家戶，應該要繼續協商，不應該要強拆。為此也曾召開好幾次的協調會，遺憾的是鐵道局並不重視，台南市府甚至不願派人溝通，這不是民主國家應該有的狀況。

陳椒華預告，被強拆的陳家明天要開記者會，提出明確的和解方案，希望可以保留迴旋梯結構，做為未來綠園道的一個公共藝術裝置，自己也研究過這個方案，認為確實可行。

陳椒華說，《文化藝術獎助條例》第9條就有規定公共工程要設置公共藝術，如果有心，就可以保護陳爸爸媽媽一生的心血，減少社會對立。

(中時 )