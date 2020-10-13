民眾丟包香灰，彰化市垃圾車瞬間塵暴，灰飛沖天。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

民眾丟包香灰，彰化市垃圾車瞬間塵暴，灰飛沖天。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

民眾丟包香灰，彰化市垃圾車瞬間塵暴，灰飛沖天。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

恐怖！彰化市公所清潔隊垃圾車12日行駛彰化市中興路與大埔路口收集家戶垃圾，有民眾隨手一丟包，竟然瞬間就炸飛了，宛如大塵暴，灰飛瀰漫，過往車輛和行人都搞不清楚怎麼一回事，彰化市長林世賢震怒，將依公共罪嫌移送法辦。

彰化市公所今天公布昨天監視錄影器畫面，清楚看到清潔車站在車斗，駛到路口道路後，收民眾送來的垃圾，當丟進一包垃圾時，瞬間塵暴了，香灰炸飛，噴得附近等著要倒垃圾的人都灰頭土臉，路人更驚恐，要爆炸了，「緊閃啊，有夠危險」。

彰化市公所清潔隊調查，丟進的是一整袋未燃燒完全的香灰，可能溫度還很高，在壓力作用下，突然引爆了，幸好沒有造成火燒車，清潔隊員也沒有受傷。

但這種亂丟情形已經不是第一次，去年彰化市公所清潔隊在陽明國中路近收垃圾，也有民眾把大量未燃燒完全的香灰，裝進垃圾袋，丟進垃圾車，也是瞬間爆開，還引發火燒車，幸好盡速撲滅。

彰化市長林世賢震怒，要求要依法送辦，並指出高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶，都應依規定，經過處理後，分類分別交給垃圾車、資源回收車。上次震撼，就已經要求香灰一定灑水，不料又再度發生。

彰化縣環保局表示，若未落實垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法第12條，處新台幣1200至6000元罰鍰。

(中時 )