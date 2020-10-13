台中市長盧秀燕13日在主持市政會議時，對台中市在台灣世界新聞傳播協會公布全國縣市施政滿意度調查，台中市與桃園市並列全國幸福城市第一名，感謝市民支持，但話鋒一轉，對著正在收看直播的民眾表示，教師節表揚頒發獎狀，印刷錯誤為「中國」民國的獎狀，她向2500名得獎老師致歉，要求首長跟所有公務同仁，政策方向很重要，實行能力更重要，而且要做的又快、又好、又正確；盧秀燕罕見為市府自承錯誤，團隊成員螺絲不能鬆。

今年教師節的頒獎活動中，因為教育局頒給優良教師的獎狀，竟將「中華民國」印製成「中國」民國的錯誤，盧秀燕罕見在市政會議點出，由於市政會議是全球直播，盧秀燕表示，她要先向大家說「不好意思」，最近市府有個小錯誤，也在這邊向大家致歉。

盧秀燕指出，教師節有2500名老師獲獎，市政府頒發獎狀表揚，可是卻出現印刷錯誤，導致必須回收獎狀，她向獲獎教師們致歉，同時，也要深自檢討反省。

她強調，未來希望所有的首長跟所有的公務同仁，訂出政策方向很重要，實行能力更重要，實行能力要做的又快、又好、又正確，因此光是快也不行，光是正確不行，要做出來又快、又好、又正確，非常非常重要，她用這個例子與團隊互相期勉。

盧秀燕罕見在市政會議說重話，讓全場氣氛馬上低氣壓，由於印錯獎狀的是教育局，接下來剛好是教育局長楊振昇針對台中市老舊校舍整建計畫進行專案報告，本來例行周二上午九點半舉行的市政會議提早到九點，因應十點的市議會開議，但教育局長報告時，盧秀燕先行離席準備市議會相關作業，改由副市長令狐榮達主持，市府團隊成員必須升級為戰鬥團隊心態，避免再出槌。

(中時 )