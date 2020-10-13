友訊(2332)宣布，Nuclias Cloud雲端網路管理平台的多項功能升級，除了推出四款可與Nuclias Cloud搭配的全新室內與戶外無線基地台外，更領先國內品牌取得美國TRUSTe用戶隱私認證，同時也開放API與更多第三方策略合作夥伴進行整合。

友訊表示，Nuclias Cloud提供以雲端為架構的中央式網路管理、遠端監控、分析報告、電郵監控警訊、零接觸網路部署等，為各類型企業提供輕鬆易用、更安心的雲端網路解決方案。整合第三方策略合作夥伴Purple、Stampede與Fydelia提供歐美地區在後疫情時代透過Wi-Fi進行人流追蹤、管理與商業分析。友訊更進而計畫打造並拓展完整的雲端作業生態系統，藉由提供創新服務與符合客戶需求的策略合作夥伴，為客戶提供更多元的商業應用。

友訊董事長李中旺表示，Nuclias Cloud作為D-Link的指標性產品，長久以來友訊不斷精進服務內容，藉以幫助各企業進行數位轉型。透過和新型態、強勁的夥伴合作，讓友訊能更快速面對市場需求。我們很榮幸地宣布能與這些優秀的夥伴合作，不僅強化了Nuclias Cloud為企業最佳解決方案的產品定位，也能使企業客戶的雲端網路佈建更為完整。

Nuclias Cloud雲端網路管理解決方案提供各類型企業透過雲端平台或應用程式，在幾分鐘內就能輕鬆完成遠端部署，並且透過認證頁面提供訪客專業的企業形象，大規模部署能透過一鍵辨人的方式一次設定數千台機器，小規模部署也能透過系統預設設定或掃描產品驗證碼快速完成設定。無須IT技術人員也能遠程部署、設定管理、監控、故障排除、雲端自動更新韌體和無限擴展網路設備佈建。

友訊此次推出四台專為企業環境應用的全新室內與戶外無線基地台，戶外機種 DBA-3620P和DBA-3621P可創造無縫連網環境，而DBA-1520P和DBA-2720P的高效連網讓Nuclias Cloud網路解決方案功能更為完整。全新的四款AP皆採用802.11ac和 Wave 2技術，並支援MU-MIMO功能，讓多裝置可同時同步高速連網。此外，還有PoE功能創造更快速、簡單的部署，以及WPA3加密技術確保連網安全。

(時報資訊)