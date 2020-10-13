受惠於台積電等半導體大廠積極建廠擴產，無塵室工程大廠漢唐(2404)今年9月合併營收38.97億元，年增率達195.9%。今年第3季合併營收119.67億元，再創單季新高紀錄，季增約19.7%，年增率達182.1%。前3季營收亦同步創新高。

漢唐9月合併營收月減9.6%，但年增1.95倍。第3季合併營收119.67億元，再創歷史新高紀錄。1~9月合併營收288.08億元，同創新高紀錄，年增72.05%，並已超越2019全年的239.2億元。

漢唐第3季營收再創新高，營運可望更上一層樓。

漢唐受惠兩岸半導體大廠擴產，第2季營收創單季新高，達99.94億元，季增約45.9%，年增71.9%；單季稅後純益11.14億元，季增49.4%，年增48.2%，每股純益5.84元。

上半年營收168.41億元同締新高紀錄，年增34.7%，稅後純益18.59億元，年增約26.8%，每股純益9.76元，為歷史同期新高。

受惠半導體大廠持續擴廠，漢唐第3季營收再創新高，預計整體下半年營運仍穩健，今年業績可望將續創歷史新高。

展望後市，台積電規畫興建2奈米及3奈米等建廠計畫，漢唐可望持續爭取訂單，成為台積電積極擴廠的受惠者之一。

(時報資訊)