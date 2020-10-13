全球工控記憶體品牌宇瞻(8271)發表強固型DDR4 Rugged SODIMM抗震記憶體，通過航太RTCA DO-160G與軍規MIL-STD-883K雙重抗震認證，鎖定在震動環境下的軍工產業應用需求，助力5G基地台、能源探勘、風力發電、航太國防、鐵路與交通運輸等工控垂直市場升級強固型應用。

宇瞻此產品以高速、大容量規格一次到位，與標準DDR4 SODIMM插槽兼容，可節省額外購置連接器的高成本，且無需重新設計系統，有利縮短整體系統的開發時間。

工業震動環境常引發記憶體金手指接觸面鬆脫問題，導致傳輸訊號不穩甚至中斷，影響資料處理的可靠度與完整性。宇瞻DDR4 Rugged SODIMM通過航太RTCA DO-160G與軍規MIL-STD-883K雙重抗震認證，以JEDEC 260-Pin DDR4 SODIMM標準規格，搭配雙重安裝孔設計，將記憶體緊密牢固地固定在主機板上，於高度震動與衝擊的環境下仍可維持資料傳輸的穩定性與可靠度。

此外，宇瞻DDR4 Rugged SODIMM符合JEDEC DDR4 SODIMM工業標準規格，可兼容於現有的主板，降低強固型系統開發成本、進而提升產品價格競爭力。

(時報資訊)