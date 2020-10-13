永信建設的鼎席、歐美建設的文華青、皇苑建設的人文首馥、以及太普美學大樓等17棟住宅大樓，13日分別獲得高雄工務局頒發的優良公寓大廈雄青組特優獎、優等獎、雄勇組特優獎、以及評審鑑賞獎，並在13日的高雄市政會議，由市長陳其邁頒獎表揚。

高雄工務局13日表示，今年度大樓優良評選，在硬體方面，著重於社區節能減碳及大樓綠化的方式，軟體方面，則著重於社區營造及住戶間情感的聯絡，因此，得獎大樓除了節日辦理住戶聯誼活動外，並且於假日舉辦桌球、爬山等戶外運動。

另外，社區為了能讓小孩能一起互動，辦理親子歌唱、球類比賽等增加親子之間的感情，邀請醫師、心理師為社區老人辦理健康座談會，讓社區住戶不分年齡，都可參加互相增進家庭情感及住戶間的和諧。

高雄工務局說，評選結果，雄青組由鼎席大樓、高雄大學城哈佛大樓獲得特優獎；文華青、自由悅讀大廈獲得優等獎；天天微笑社區、樂活大廈獲得優質獎；協勝發HD、博市館社區、星真愛大樓、三閱大樓獲得評審鑑賞獎。

雄勇組則由登峯大廈、皇苑人文首馥大廈獲得特優獎；國家音樂廳大廈、博愛之星大廈獲得優等獎；莫札特大廈、綠光大樓獲得優質獎；太普美學大樓獲得評審鑑賞獎。

(工商 )