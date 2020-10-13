每個月的農曆15月圓之日，向來皆被視為是圓滿、好預兆的象徵，但其實一個月中有可能出現2次滿月，而這第2次的滿月便稱為「藍月」。民俗專家柯柏成表示，「藍月」因為一年僅一次十分難得，因此許多祕法都會選在這一天進行，若有想替自己增加財運的民眾，也千萬要把握住這一天，否則恐怕得再等上一年。

根據《三立新聞網》報導，柯柏成表示，1個月中的第2次滿月便是「藍月」，由於2、3年才會發生一次機率極低，因此自古就有許多法術會特地選在這天進行；另外，柯柏成也特別透露，其中一種招財祕法就特別適合在這天執行。柯柏成說道，今年10月1日是中秋節滿月，31日又遇到第2次的滿月，因此31日就是極其難得的「藍月」，若有民眾想趁這難得的機會替自己增加財運，可以準備硬幣、碟子，替自己施法催財。

想招財的民眾可以準備一個能容納6個1元硬幣、12個5元硬幣的淺碟子或盤子，準備好之後，首先先將6個字向上的1元硬幣圍成一圈，再於外圍放上12個字朝下的5元硬幣，隨後倒入乾淨的水淹過硬幣，最後將盤子放置在月光下，曝曬至少1個小時，之後將硬幣擦拭乾淨，放在家中財位或讓家人好友帶在身邊，就能夠在接下來的3次滿月期間內替自己帶來財運。

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(中時新聞網)