台中市議會12日完成花博特別預算二讀會，13日確定會議記錄時，親民黨籍市議員段緯宇痛批說，議會應譴責台中市審計處，包括任何疑點都草草放水，市府團隊官員還請議員不要再問了，趕快讓特別預算通過，以免讓市府的事務官因前市府政務官壓迫受到傷害？受傷害最大的全台中市民。

段緯宇指出，花博特別預算有太多的疑點，沒看到審計處要求市府相關局處明確釋疑，包括3.82億的花博門票案等諸多疑點，審計處未發揮審議的應有功能；他要求議會譴責台中市審計處，未要求市府提出具體解決辦法，花博花了市庫101億就隨著完成二讀、三讀落幕，是不負責任的作法。

段緯宇痛批指出，市府未負責任地提出解決辦法，只要求議員不要再問花博；還說有些事務官是聽前市府上級指示，再查下去事務官會受傷。花博花101億留下無數疑點，如果市府不查個清清楚楚，受傷最大的是全體台中市民，而非是事務官。

(中時 )