不論騎車、開車滑手機，由於有安全疑慮都會被罰，有民眾好奇，如果沒有「手持」，而是把手機放在手機架上使用是否違法？沒想到交警給的答案令人意外。

中天新聞 機車族裝手機架得注意！有操作就要罰

很多人在停等紅燈時，都會忍不住利用空檔滑一下手機，不過根據《道路交通管理處罰條例》第31條之1第2項規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣1000元罰鍰，汽車駕駛人則處3000元罰緩。

因此無論是汽車或機車，只要駕駛上路時「手持」手機就違規，包括使用手機、電腦或其他類似功能之裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為，不論接觸時間長短，即使只拿起來瞄一眼都屬違法。

至於機車族若將手機置放於手機架使用是否違法？現行法規僅對「手持」開罰，因此光使用手機架目前尚無法可罰；不過就算放在手機架上，只要有操作將比照現行法規開罰。儘管如此，《ETtoday新聞雲》報導，根據台中市警局交通大隊表示，就算駕駛人用手機架將手機固定使用，還是可能因分心影響行車安全，若警方看見不妥行為，仍會進行勸導。最好是將汽機車停在適當地點後，確定車輛處於靜止的安全狀態再使用手機，就算人還在車內沒有熄火也不算違規。

(中時新聞網)