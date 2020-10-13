為協助民眾掌握下雨天氣情況，科技部攜手災防科技中心與中央氣象局，所打造的「落雨小幫手」APP今(13)日正式上線，系統應用台灣大學、中央大學研發60分鐘的極短期雨量預報技術，以及全國11座氣象機構，還有衛星「福衛七號」掩星觀測等專業，大幅增加我國天氣預報與防災預警能力，可提升10％的預報精準度。

科技部今(13)日舉行記者會，宣布「落雨小幫手」APP正式上線。災防科技中心主任陳宏宇於簡報中提到，「落雨小幫手」APP不只降雨防災應用的創新科技，更可作為即時共享巨量災害的情資服務，系統使用「福衛七號」的掩星觀測技術，提升防災精準預警，民眾只要打開手機APP，就可以掌握個人所在位置半徑10公里、高解析度1公里範圍內，未來1小時的降雨情況。

為協助民眾掌握下雨天氣情況，科技部攜手災防科技中心與中央氣象局，所打造的「落雨小幫手」APP今(13)日正式上線。(李侑珊翻攝)

陳宏宇說，這項便民服務，將氣象資訊設計成方便的行動裝置APP，不只民眾可應用GPS定位技術，進行即時手機推播與提醒「落雨小幫手」APP，提供使用者在出門前、下班前或外出旅遊時，獲得最新的即時降雨預警資訊，更可以進一步提供全國各單位防範短延時強的降雨威脅。

陳宏宇指出，今年3月起，「福衛七號」每日提供4000筆以上精準大氣垂直觀測資訊，可大幅增加我國天氣預報與防災預警的能力，提升10％的預報精準度。

除了「落雨小幫手」APP正式啟用，科技部次長謝達斌也在會中宣布，「國家災害防救科技中心[email protected]官方帳號」也上線，進一步提昇廣泛的資訊服務，提供民眾可訂閱更多樣與在地化的災害示警訊息，提升災防資訊普及性。

(旺報 )