警方接獲民眾報案，趕赴現場協助倒臥路中央的胡姓男子送醫急救。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗三義鄉45歲胡姓男子日前騎乘自行車行經台13線尖豐公路，被發現躺臥於路中央且頭部流血、身體不斷顫抖，路過民眾見狀以為是肇事逃逸車禍事故，趕緊報警求援。警方獲報趕抵現場，協助胡男送醫救治，並調查胡男有血糖代謝方面疾病，途中疑為血糖太低摔車，幸經送醫搶救胡男生命跡象恢復穩定。

苗栗警察分局三義分駐所警員陳文譔8日中午12時接獲民眾報案，立刻趕抵現場並連繫救護人員，到場協助初步包紮並送醫急救，經搶救胡男生命跡象恢復穩定。警方現場調查，未發現自行車與車輛碰撞痕跡，胡男兒子也向警方表示，父親有血糖代謝方面疾病，中午父親獨自騎自行車說要出去買午餐，沒想到途中發生意外。

胡男兒子得知父親送醫救治後身體安全無虞，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方及救護人員致謝，也對警方救援的高效率表示感佩。

苗栗警分局副分局長傅學廷表示，同仁能本於同理心積極協助男子就醫，避免可能的危險，深感肯定及讚賞，同時也呼籲大眾平時要隨時注意家中成員身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

(中時 )