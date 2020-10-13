副總統賴清德今天出席台北紡織表示，面對新冠肺炎侵襲，這是國際第一檔實體的國際級紡織展，在紡織界共同努力下，防疫物資已形成一項新的產業，顯見臺灣應變的實力。他期盼未來在「亞洲高階製造及研發中心」理念之下，政府與紡織界共同合作，讓紡織產業能走得越遠、發揮更強的實力。

賴清德副總統今天出席「TITAS 2020台北紡織展開幕典禮」，在主辦單位導覽下，參觀台塑企業及遠東集團展區攤位，聽取以永續、環保為理念的紡織材料介紹。

賴清德致詞時表示，台北紡織展是全臺灣唯一的國際級紡織展，到目前為止，應該也是國際第一檔、實體的國際級紡織展，這是紡拓會用於協助業界推廣創新應用的重要平台，每一年展出的紡織品也都能夠兼顧創新、機能、環保及時尚等功能，今年更是聚焦在環保永續、機能運用、個人防護、智慧紡織及智慧製造等方面，非常精彩。

他提到，面對新冠肺炎，台塑公司提供了口罩材料、熔噴不織布或隔離衣、防護衣等原料，也看到遠東集團將從海洋所得到的廢棄物製成球衣與球鞋。他對於其中一件產品的印象非常深刻，湖人隊已使用遠東集團的產品，整場比賽打下來，衣服並不會因為汗而濕透，可見機能衣的重要。

他說，臺灣之所以有辦法舉辦第一檔實體的紡織品展覽，是因為我們防疫成功，「防疫視同作戰」，想要贏得一場戰爭，前線作戰非常重要，後勤補給的成功也非常重要，後勤補給也就是口罩、隔離衣、防護衣等，「這些都是紡織界辛苦努力所打下來的成果」。

在臺灣面對疫情侵襲的時候，紡織界決心盡力協助政府，打贏這場防疫工作，他也要藉此表達最由衷的感謝之意。

臺灣的化纖在全世界占前三名，全球機能布也約有70％來自臺灣，賴清德表示，換句話說，臺灣的機能衣在國際上占有一席之地，深具競爭力，未來我們應該要朝這個方向持續來發展。

蔡英文總統曾說過，要打造臺灣成為「亞洲高階製造及研發中心」。賴清德指出，臺灣從北到南，不論是紡紗、織布或成衣製造，我們的產業鏈都非常完整。面對此次疫情，在紡織界共同努力下，防疫物資已經在臺灣形成一項新的產業，不僅考量到安全，還考量到時尚與機能，將臺灣種種優勢集中在一起，也展現出個人防護衣的各種需求，顯見臺灣應變的實力。

他強調，在蔡總統所揭櫫的「亞洲高階製造及研發中心」理念之下，政府不論是經濟部或相關部會，都將與紡織界共同合作，讓紡織產業能走得越遠、發揮更強的實力。

(中時 )