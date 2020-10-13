公平會副主委彭紹瑾7日提出辭呈，並在今天辭去公平會委員一職，並擬投入民進黨桃園市長初選。

彭紹瑾為檢察官出身，為了改革司法投入立委選戰，曾擔任過4屆立法委員，參與過桃園縣長、新竹縣長選戰；彭擔任公平會副主委任內曾參與過高通案、衛生紙之亂等。

(中時 )