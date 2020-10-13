公平會副主委彭紹瑾突辭官 擬投入桃園市長初選 13:252020/10/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公平會副主委彭紹瑾辭官。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公平會副主委彭紹瑾7日提出辭呈，並在今天辭去公平會委員一職，並擬投入民進黨桃園市長初選。 彭紹瑾為檢察官出身，為了改革司法投入立委選戰，曾擔任過4屆立法委員，參與過桃園縣長、新竹縣長選戰；彭擔任公平會副主委任內曾參與過高通案、衛生紙之亂等。 (中時 ) #桃園 #公平會 #彭紹瑾 #副主委 #檢察官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園警分局掛「八駿馬」 盼辦公空間不再生硬 14:542020/10/13 寶島 公平會副主委彭紹瑾突辭官 擬投入桃園市長初選 13:252020/10/13 政治 漲勢煞不住 彭淮南障礙盤中失守 04:102020/10/13 財經焦點 全台瘋推案 桃園Q3房價飆最兇 04:102020/10/13 產業．科技 涉7起縱火案 桃園男子遭裁定羈押 12:482020/10/13 社會 貴婦報復性跑趴 百貨周慶精品狂飆2成 04:102020/10/13 時尚消費 旅館違法收住居檢者 黃紹庭：戳破陳其邁防疫專家形象 09:512020/10/12 政治 2020新竹縣客家藝術節-客家八音藝起來 日熱鬧登場 14:412020/10/12 生活 桃竹交大攜手WinWin盃 程式語言動手做 19:512020/10/12 寶島 龜山利多！發展大坑國小為雙語創新學校 14:472020/10/12 區域情報-桃園 政治熱門新聞 高雄1年多留下了什麼？李四川忘不了：2個漂亮女孩騎機車追我 - 政治 「風雨飄搖內外夾擊」她大驚：韓國瑜熱身了 - 政治 難怪高雄人不滿 網酸陳致中驗收路平方式嘆：川伯做錯了 - 政治 教召考慮取消年限 徐巧芯曝這群人影響最大 - 政治 東洋奪德國新冠疫苗代理權 台商爆：正是陳時中不買的陸製疫苗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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