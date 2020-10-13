「甜蜜天后」王心凌將於明年1月2日在台北小巨蛋舉辦「Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會 2021旗艦版」，在主視覺海報中，王心凌化身愛唱歌的美人魚，身穿粉紫、粉藍雙色漸層有著浪漫千層壓摺的禮服，而在古老的傳說中，珍貴的「人魚眼淚」象徵可以為之付出生命的情感，也代表了王心凌對唱歌真心全意的熱愛！相隔5年再度攻蛋，王心凌也請歌迷們好好練歌，屆時在現場一起大合唱。

自2018年底，王心凌發行專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》獲廣大好評與迴響，專輯中的歌曲〈在青春迷失的咖啡館〉、〈大眠〉、〈劈你的雷正在路上〉、〈到處不存在的我〉成為新全民K歌，橫掃各大榜單冠軍。夾帶專輯熱勢，王心凌「CYNDILOVES2SING愛。心凌巡迴演唱會」也於2019年6月正式展開，走過成都、上海、長沙、澳門、廣州、武漢，場場爆滿，網友們紛紛力讚：「甜美的嗓音、靈動的舞蹈，還有滿滿的愛，既有甜蜜又有知性成熟！」

王心凌在今年9月20日推出這場演唱會曲目的重新錄製版本《My! Cyndi!》極精選，收錄20首經典歌曲，創下銷售佳績，攻佔各大專輯銷售排行榜冠軍；明年1月2日也將前進台北小巨蛋，旗艦版將呈現全新的舞台視覺及造型、新專輯熱搜新歌、經典慢歌回憶殺、歡快舞曲甜蜜殺、還有意想不到的驚喜都會在這場演唱會中呈現。可洽寬宏售票系統(www.kham.com.tw)、寬宏藝術官方Facebook，以及環球音樂官方Facebook訂閱王心凌電子報。

王心凌「王心凌Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會 2021旗艦版」主視覺照片。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌「王心凌Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會 2021旗艦版」主視覺照片。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

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