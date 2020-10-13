「2020台中國際女性影展」因應今年新冠肺炎疫情造成全球性創傷，影展特別規畫「記憶未來式」單元，探討人們歷經災難與創傷後如何自處並面對過往記憶。開、閉幕片均選自台灣女性導演作品，並將播放44部影片、29場節目，為歷年來影片數量最多，與國外交流影片時，今年還發生國外電影中心等單位，因疫情經營不下去倒閉，在關門前還為台灣女性影展盡最後片源供應，彌足珍貴。

市府新聞局今日舉辦2020台中國際女性影展售票開跑記者會，新聞局副局長陳佳君表示，市長盧秀燕非常重視多元議題呈現，勉勵台中的女性影像工作者持續創作。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，這是基金會連續第5年與台灣女性影像學會合辦台中國際女性影展，今年除了映期最長、片量最多，影片跨度超過100年也是歷年最大，期待女性影展可以不斷發掘過去被電影史遺忘的女性創作者，讓觀眾重新認識電影歷史。

台灣國際女性影展策展人羅珮嘉表示，今年開、閉幕片展現台灣女性豐沛的影像生命力，開幕片《逃跑的人》由曾獲金馬獎最佳紀錄片的得主曾文珍導演執導，帶領觀眾看見一群正在改變自己、家人與國家的台灣移工生命處境；閉幕片集結三部入圍短片《部落地圖》、《日正當中》、《家庭式》，讓觀眾一覽台灣女性導演的影像實力。

羅珮嘉說，此屆焦點影人琪拉．穆拉托娃是蘇維埃／烏克蘭影史中最具開創性及影響力的重量級女導演，該單元與烏克蘭國家電影中心合作，烏克蘭電影中心因疫情關係宣告破產，卻力保這批影片能不受影響在台上映，讓台灣觀眾得以一窺當年禁片的神秘面紗；在蘇聯瓦解前夕拍畢的史詩級鉅作《衰弱症》(1989)更在柏林影展摘下銀熊獎殊榮。

《部落地圖》導演莎韻西孟分享她身為台中人的影像創作歷程，她說，自己是住在環山部落的泰雅族人，《部落地圖》拍攝原本居住在武陵農場的家鄉族人，以及他們曾經被迫遷離的過程，希望喚起更多人對原住民轉型正義的重視。

新聞局表示，影展規畫播放44部影片、29場節目，為歷年來影片數量最多，其中「法國先鋒派女導演特輯」曾一度佚失，如今有幸重現於世，原計畫於今年坎城影展首映，卻因疫情未能舉行，女性影展很榮幸獲得機會將整批影片帶來台灣放映。

「酷兒反身像」單元有別以往，將當代酷兒電影與酷兒經典並陳，跨越近100年的時間軸，進一步開啟觀眾對未來的想像，其中《莎樂美》(1923)被後世譽為女性主義電影始祖、美國最早的藝術電影之一，怪誕唯美的風格與片中毫不掩飾的流動情慾，十足前衛。

(中時 )