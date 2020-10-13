警消人員接獲通報，立即趕往現場救援，到場時江男已明顯死亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區台2線75.3公里，宜蘭往基隆方向，13日發生死亡車禍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區台2線75.3公里，宜蘭往基隆方向，13日發生一起化學槽車追撞機車死亡車禍，江姓男子騎乘機車在台2線上，化學槽車駕駛在後方，疑似天雨路滑，未注意前方駕駛撞上江男，再推撞至前方貨櫃車，江男被夾在兩車中，當場死亡。

上午11點江男騎乘機車在瑞芳區台2線75.3公里處，未料遭後方後學槽車追撞，因撞擊力過大駕駛煞車不及，再推撞到前方貨櫃車，警消人員接獲通報，立即趕往現場救援，到場時，發現江男被夾在兩車中，已明顯死亡，目前由警方採證，釐清肇因原因。

(中時 )