台2線車禍 化學槽車失控撞貨櫃車 騎士慘被夾死 13:252020/10/13 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江男騎乘機車在瑞芳區台2線75.3公里處，遭後方化學槽車追撞。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消人員接獲通報，立即趕往現場救援，到場時江男已明顯死亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區台2線75.3公里，宜蘭往基隆方向，13日發生死亡車禍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區台2線75.3公里，宜蘭往基隆方向，13日發生一起化學槽車追撞機車死亡車禍，江姓男子騎乘機車在台2線上，化學槽車駕駛在後方，疑似天雨路滑，未注意前方駕駛撞上江男，再推撞至前方貨櫃車，江男被夾在兩車中，當場死亡。 上午11點江男騎乘機車在瑞芳區台2線75.3公里處，未料遭後方後學槽車追撞，因撞擊力過大駕駛煞車不及，再推撞到前方貨櫃車，警消人員接獲通報，立即趕往現場救援，到場時，發現江男被夾在兩車中，已明顯死亡，目前由警方採證，釐清肇因原因。 (中時 ) #死亡 #機車 #駕駛 #追撞 #槽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台2線車禍 化學槽車失控撞貨櫃車 騎士慘被夾死 13:252020/10/13 社會 運將剋星 自動駕駛計程車來了 04:102020/10/13 產業財經 詭異評鑑 危險公車列績優 04:102020/10/13 地方新聞 直擊》北投挖土機過高扯斷電線桿 女騎士嚇到摔車 15:232020/10/13 社會 高雄兄弟檔上山採虎頭蜂蛹 哥哥慘遭樹幹壓頸亡 12:092020/10/13 社會 Audi預告首款純電動力跑車e-tron GT將於年底亮相 10:092020/10/13 汽車情報-汽車新聞 回家感覺炙熱視線緊盯 抬頭驚見4惡霸「死亡凝視」 16:252020/10/13 萌寵 搭公車感受海島的呼喚 彰縣府籲請跨縣市規畫西濱公車路線 19:092020/10/13 寶島 出門發現機車被人放詭異肉粽 內行一看驚呼：快找法師 16:572020/10/13 搜奇 連跑2間超商換中獎發票都被臭臉 網一看內文怒：台灣鯛不自知 00:332020/10/13 生活 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 獨家／黑狗狂吠追90公尺12歲女童活活被嚇死 狗主人為愛犬慘賠180萬獲緩刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。