造紙大廠正隆（1904）受惠紙業動能轉強、認列都更售屋收益挹注，2020年9月營收雙位數「雙升」創同期次高，帶動第三季營收突破百億元、登近4年同期高點，前三季營收恢復成長。展望後市，公司維持審慎樂觀看法，預期第四季營收可望更上層樓。

正隆股價自8月初一路上攻，今（13）日開低後隨即翻紅、呈現量增走揚態勢，最高勁揚4.03％至34.85元，創1995年5月中以來近25年半高點，盤中維持近2.5％漲幅，領漲造紙類股。三大法人上周買超95張，昨（12）日大舉買超達4444張。

正隆公布9月自結合併營收37.78億元，月增達21.2％、年增17.06％，站上今年高點、並創同期次高。帶動第三季合併營收102.6億元，季增6.99％、年增2.22％，登近4年同期高點。累計前三季合併營收289.13億元、年增0.08％，較前8月衰退2.05％恢復成長。

觀察正隆9月營收來源，紙業營收32.93億元，月增5.53％、年增2.03％，其他營收達5.18億元，月增近16.91倍、年增近13.14倍。累計第三季紙業營收97.73億元，季增7.17％、年減2.36％，其他營收5.83億元，季增5.11％、年增近4.54倍。

正隆9月營收動能轉強，主要受惠市場需求轉強，帶動台灣及越南產能全開，且中國大陸受疫情及水患影響降低，需求亦同步回升。同時，參與的「正隆天第」、「正隆富饒」等都更住宅案陸續銷售交屋，認列售屋收入帶動其他營收顯著躍增。

展望後市，正隆看好工紙紙器市況，對下半年營運審慎樂觀，預期第四季營收可望優於第三季。其中，越南平陽造紙廠可望維持約1成成長，3座紙器廠產能將全數滿載，全年可望成長1成，台灣工紙紙器下半年亦可維持成長，其中紙器全年估成長2％。

正隆規畫持續深耕台灣、擴大布局越南，台灣規畫斥資20.8億元，於燕巢興建第8座紙器廠，建置1.8億平方公尺年產能，預計明年上半年投產。竹北廠則規畫增設1座90噸生質能CFB熱電系統，預計投資15億元、明年第四季商轉。

同時，因應1號紙機抄造白面紙及提供環保衛生紙所需原料，正隆規畫斥資8.73億元，在大園廠增設年產能6.6萬噸的白漿線設備，生產回收漿以滿足原料需求，預計明年第四季商轉。同時，亦預計分別投資8億元及4億元，精進改善造紙廠及紙器廠生產。

越南方面，正隆平陽造紙廠正進行第二期建設，預計投資2億美元（約新台幣60億元）建置年產能35～40萬公噸工紙面紙，目標明年第四季投產。同時，亦在越南北江籌備第4座紙器廠，預計投資1000萬美元，盼藉由提前布局搶占未來發展先機。

(時報資訊)