長照就醫接送突破5萬人次，彰化率全國之先首創跨區大車隊。（吳敏菁攝）

銀色海嘯撲來，老化速度驚人，為了貼近需求，彰化縣政府去年7月起率全國之先，推出首創的失能者中彰投雲跨區就醫接送服務大車隊，今年1至8月突破5萬人次，再次加碼推出跨區大車隊，現有長照車從2007年的10輛增加到現今有92輛，量能增加9倍，可往返中投雲22家大型醫療院所、依遠近距離往返自負額度僅需298元至1127元。

縣長王惠美表示，老化速度相當迅速，去年才只有147位百歲人瑞，今年已經209位，要長壽也要健康，縣府除了在鄉鎮設關懷據點，也成立不老健身房等，彰化縣從2017年實施接送就醫服務，去年7月起更推出全國首創的失能者中彰投雲跨區就醫接送服務大車隊，往返最高可為民眾省下約2000元。

王惠美指出，過去長照專車接送限於縣內接送，但有長輩長照者長期於外縣市回診，搭乘計程車往返費用高達1500至3000元，且一般計程車也未必符合乘載輪椅之需求，因此從去年7月起，提供跨縣市就醫接送服務。經長期照顧中心評估失能等級4級或以上以上有就醫需求的民眾，可以使用此服務。

彰化縣衛生局表示，現有長照車從2007年10輛增加到現在92輛，量能增加9倍，並有40輛長照專車，加入跨區大車隊等三大特色，包括可往返中投雲22家大型醫療院所、依遠近距離往返自負額度僅需298元至1127元，無障礙長照專車即使失能者乘坐輪椅也不必擔心等。目前，每輛車每天約服務4、5名長輩，跨縣市就醫接送服務每月最高可服務2次、1算來回2趟，讓就醫更便利，也減輕家屬經濟壓力。申請可上彰化縣政府長期照顧管理中心網站或撥專線電話。

(中時 )