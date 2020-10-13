Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

洛杉磯湖人勇奪NBA總冠軍，主將詹姆斯(LeBron James)的頭號酸民換人了，現在是美國總統川普(Donald Trump)。昔日身為運動迷，川普對於湖人第17座總冠軍毫無感覺，他大病初癒後也不忘推文嗆聲。

「NBA總冠軍賽最終戰的收視率重挫將近70%，輸給了隨便一場美式足球賽。或許都是中國人在看吧，但我不太相信。總之我毫無興趣！」大陸央視在火箭隊的香港事件後停止轉播NBA，直到湖人在總冠軍賽聽牌了(第5戰)才恢復全國轉播。

川普的數據來自《Breitbart Sports》的分析文章，報導指出總冠軍賽G6在美國的收視人數最高峰時僅有603萬人，同日NFL維京人與海鷹隊的收視數達到1200萬人。維京人與海鷹是很無聊的對決，收視人數卻是兩倍之多。去年暴龍對勇士，那場沒有詹姆斯的總冠軍戰，最高峰有1834萬人，相較之下今年重挫66%。

這種情況有各種解讀，湖人「大欺小」本來就不會精采，至於川普當然是一股腦推到詹姆斯、黑人民權(BLM)、香港爭議上面。無論是否政治因素，NBA總裁席爾佛(Adam Silver)已經宣告明年球季不會再使用種族平權和BLM這些圖騰，「我們明白球迷只是想看籃球而不是社會正義問題。」

(中時新聞網)