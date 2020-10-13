王姓婦人今年1月間因不滿立委選舉結果，用手機上網在個人臉書公開頁面發文，對時代力量立委王婉諭當選不滿，留言寫下「沒關係！牠還有兩個可以砍」。士林地方法院認為，雖然王婦未直接對王婉諭本人恐嚇，但恐嚇內容已使王婉諭對子女安全感到畏懼。因此依恐嚇危害安全罪判處王婦有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

王婦1月11日晚間在台北市住處觀看總統及立法委員選舉，因不滿選舉結果，在個人臉書公開頁面寫下「愚天，大港，淋常左這些爛咖都能上，誰在說舉頭三尺有什麼死人骨頭，就請自便！」。貼文一出後，有網友留言稱「小燈泡媽也上了，我去」，王婦則留言回應「沒關係！牠還有兩個可以砍」，該貼文也被其他網友轉至王婉諭臉書專頁。

判決書指出，王婦在法院審理時坦承不諱，雖然王婦的留言不是直接恐嚇王婉諭本人，但明知王婉諭女兒「小燈泡」先前遭砍殺身亡，且尚育有其他子女，留言內容以公開方式稱要加害王婉諭子女，已令王婉諭恐懼，因此王婦確實有恐嚇的不確定故意。依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

(中時 )