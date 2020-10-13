婦人進入廟內，拿起供桌上的酒杯，潑向土地婆，並利用四方形的鋭器，毒打土地婆，造成額頭、臉部、鼻子等多處傷痕。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

據在地居民表示，該土地公廟十分靈驗，土地婆疑似不想再被欺負，於是錄到婦人拿東西毒打，導致鼻子受損的畫面。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉一間土地公廟內的土地婆多次遭人破壞毀容，村長安裝監視器企圖找出毒手，卻毫無畫面；土地婆可能忍無可忍，不想再遭受欺辱，10日晚間監視器錄到一名紅衣口罩婦人，拿酒潑灑毒打土地婆，導致鼻斷、臉破、額傷；警方今獲報循線通知50餘歲于姓婦人到案說明，以釐清犯案動機。

瑞穗土地公廟位於瑞穗市區中山路邊，是當地民眾主要的宗教信仰中心，香火鼎盛、信眾雲集；去年開始土地公廟內的土地婆屢遭有心人士毀容破壞，村長吳萬德修不勝修，在廟內裝設監視器。

監視器幾個月前僅錄到一名戴口罩的婦人進入廟內，因監視器插頭頻遭拔除，只錄到婦人進入廟內，卻沒錄到毀容過程，10日晚間，監視器正巧錄到婦人破壞土地婆的影像。

畫面顯示，婦人先是進入廟內，走到神桌邊右邊有所企圖，因身高勾不到神像，於是轉到神桌左旁，拿起供桌上的酒杯，潑向土地婆，再從廟外帶進一塊四方形的鋭器，毒打土地婆，造成額頭、臉部、鼻子等多處傷痕後，得逞離開。

吳萬德表示，第一次土地婆遭人毒手後，就立刻裝攝監視器，卻沒錄到任何破壞過程，這次是土地婆第三次遭人破壞，可能因土地廟十分靈驗，土地婆不想再被欺負，於是錄到婦人拿東西打土地婆，導致鼻子受損的畫面。

吳萬德憤而報案，警方循線在2小時內通知婦人到案說明，釐清犯案動機。據了解，50幾歲的余姓婦人沒有罹患任何精神疾病，頻頻矢口否認對土地婆的任何舉止，最後依毀損罪嫌函送偵辦。

(中時 )