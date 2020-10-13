康軒集團昨天對全教總揚言抵制表示，學生犯錯應聽兩方說法。全教總今天說，康軒態度看不出反省誠意，若董事長今天不公開向大眾道歉，提出補救措施，將擴大抵制規模。

康軒「吹哨者」風波引發社會關注，全國教師工會總聯合會更發起初步抵制，號召師生、家長退訂或不訂康軒學習雜誌，並要求康軒董事長李萬吉13日前出面向大眾和受霸凌員工道歉，否則全教總將於14日召開記者會，發動全民全面抵制康軒文教集團。

昨天康軒在與女員工勞資協調和解後對外表示，就這次事件無端引發被影射員工身心受創，謹向這名員工致歉，在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒會依調解紀錄內容確實履行；整起事件，康軒預計14日凌晨在官網發聲明，作完整交代。

康軒公關長許牧民昨天比喻說，全教總就像當老師的，當學生犯錯，不應該只聽一方之言，應要聽雙方意見，康軒會盡快跟全教總聯繫溝通，讓他們更了解事件原貌。

許牧民今天表示，已和全教總聯繫，但尚未得到回覆；昨天勞資雙方已經調解成功，康軒也再正式向社會大眾道歉了！或許無法讓所有關心的朋友滿意，康軒會持續檢討與改進，謝謝全教總的指教與督促。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天接受中央社記者電訪表示，昨天康軒的聲明一出來，就認為沒有必要碰面了。

侯俊良直言，康軒就是執行董事長的意志，「吹哨者」事件很明顯是董事長下令要找出內鬼，這些事實都存在，但康軒對此都沒有道歉，也沒有提出後續補救措施，聲明代表康軒的態度，而那樣的態度是全教總不能接受的。

「我們還是堅持，時間就是到今天。」侯俊良呼籲董事長李萬吉出面道歉，提出後續整體補救如揭弊者的保護等，否則明天將進一步擴大抵制規模，康軒的回應要讓社會大眾能接受，盼以負責任態度出來面對。

侯俊良也說，許牧民的比喻不太對，如果李萬吉認為他沒有下令，高階主管沒有去進行，應該要出來否認，康軒聲明只說造成社會的紛擾不好意思，「這根本就完全沒有反省！」

本案緣起於康軒文教集團董事長李萬吉居家檢疫期間多次違規外出被重罰新台幣100萬元後，公司內部傳揪出某女員工是「吹哨者」，引發疑似霸凌、離職風波。（編輯：李錫璋）1091013

(中央社)